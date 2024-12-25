https://1prime.ru/20241225/proisshestvie-853849259.html

По факту авиакатастрофы близ Актау в Казахстане возбуждено уголовное дело

По факту авиакатастрофы близ Актау в Казахстане возбуждено уголовное дело - 25.12.2024, ПРАЙМ

По факту авиакатастрофы близ Актау в Казахстане возбуждено уголовное дело

По факту крушения самолета недалеко от города Актау в Казахстане было возбуждено уголовное дело. Об этом пишет портал Tengrinews, ссылаясь на данные... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T11:29+0300

2024-12-25T11:29+0300

2024-12-25T11:29+0300

происшествия

казахстан

крушение самолета

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853847214_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe59cb26471568b27e2f4523bcee9f58.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. По факту крушения самолета недалеко от города Актау в Казахстане было возбуждено уголовное дело. Об этом пишет портал Tengrinews, ссылаясь на данные пресс-службы департамента полиции на транспорте.Отмечается, что на текущий момент сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.Самолет компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение из-за столкновения судна со стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" выполняла рейс из Баку в Грозный.

https://1prime.ru/20241225/samolet-853848893.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Пожарные на месте авиакатастрофы в Актау Пожарные на месте авиакатастрофы в Актау 2024-12-25T11:29+0300 true PT0M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

казахстан, крушение самолета