https://1prime.ru/20241225/proisshestvie-853849259.html
По факту авиакатастрофы близ Актау в Казахстане возбуждено уголовное дело
По факту авиакатастрофы близ Актау в Казахстане возбуждено уголовное дело - 25.12.2024, ПРАЙМ
По факту авиакатастрофы близ Актау в Казахстане возбуждено уголовное дело
По факту крушения самолета недалеко от города Актау в Казахстане было возбуждено уголовное дело. Об этом пишет портал Tengrinews, ссылаясь на данные... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T11:29+0300
2024-12-25T11:29+0300
2024-12-25T11:29+0300
происшествия
казахстан
крушение самолета
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. По факту крушения самолета недалеко от города Актау в Казахстане было возбуждено уголовное дело. Об этом пишет портал Tengrinews, ссылаясь на данные пресс-службы департамента полиции на транспорте.Отмечается, что на текущий момент сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.Самолет компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение из-за столкновения судна со стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" выполняла рейс из Баку в Грозный.
https://1prime.ru/20241225/samolet-853848893.html
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Пожарные на месте авиакатастрофы в Актау
Пожарные на месте авиакатастрофы в Актау
2024-12-25T11:29+0300
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казахстан, крушение самолета
Происшествия, КАЗАХСТАН, крушение самолета
По факту авиакатастрофы близ Актау в Казахстане возбуждено уголовное дело
Tengrinews: по факту авиакатастрофы близ города Актау возбуждено уголовное дело
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. По факту крушения самолета недалеко от города Актау в Казахстане было возбуждено уголовное дело. Об этом пишет портал Tengrinews, ссылаясь на данные пресс-службы департамента полиции на транспорте.
Отмечается, что на текущий момент сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Самолет компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение из-за столкновения судна со стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" выполняла рейс из Баку в Грозный.
МЧС Казахстана сообщило о 25 выживших после крушения самолета в Актау