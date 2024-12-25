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В Европе призвали сделать промышленность более независимой от Китая и США

В Европе призвали сделать промышленность более независимой от Китая и США - 25.12.2024, ПРАЙМ

В Европе призвали сделать промышленность более независимой от Китая и США

Европейская промышленность должна стать более независимой от Китая и США, заявила председатель крупнейшего в Германии профсоюза IG-Metall Кристиане Беннер. | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T14:49+0300

2024-12-25T14:49+0300

2024-12-25T14:49+0300

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Европейская промышленность должна стать более независимой от Китая и США, заявила председатель крупнейшего в Германии профсоюза IG-Metall Кристиане Беннер. "Европа и её промышленность должна стать более независимой от Китая и США", - заявила Беннер в интервью агентству DPA. По её мнению, европейские государства обязательно должны координировать промышленные проекты, а также привлекать внешние инвестиции. В центре внимания должны быть цифровизация, низкие затраты на электроэнергию и освобождение предприятий от бюрократических ограничений при соблюдении климатических целей. Беннер надеется, что в результате предстоящих выборов в немецкий бундестаг будет сформировано стабильное правительство, которое будет состоять только из двух партнеров по коалиции. По ее мнению, при таком раскладе необходимые шаги будет легче реализовать. Кроме того, она указала на то, что Германии грозит деиндустриализация, если очень быстро не удастся обеспечить предприятия недорогой энергией. Потребители тоже нуждаются в значительном снижении цен на электроэнергию, в том числе для внедрения электромобилей. С этой же целью необходимо быстрее развивать инфраструктуру зарядных станций, считает глава профсоюза. В последние годы Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций.

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ес, китай, сша, промышленность