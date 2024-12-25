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Росстат сообщил о замедлении роста российской промышленности - 25.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241225/promyshlennost-853866332.html
Росстат сообщил о замедлении роста российской промышленности
Росстат сообщил о замедлении роста российской промышленности - 25.12.2024, ПРАЙМ
Росстат сообщил о замедлении роста российской промышленности
Промышленное производство в России в ноябре 2024 года замедлило рост до 3,7% в годовом выражении с 4,8% в октябре, в месячном показало нулевую динамику,... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T19:22+0300
2024-12-25T19:23+0300
экономика
росстат
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в ноябре 2024 года замедлило рост до 3,7% в годовом выражении с 4,8% в октябре, в месячном показало нулевую динамику, свидетельствуют данные Росстата. С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре текущего года промышленное производство выросло на 0,7%. За январь-ноябрь промышленность показала рост на 4,3% в годовом выражении. Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в ноябре в годовом выражении замедлило спад до 1,3% после снижения на 2% в октябре; за январь-ноябрь снижение составило 0,8% год к году. Обрабатывающая промышленность в ноябре замедлила рост до 7,2% в годовом выражении с 9,6% месяцем ранее; за 11 месяцев выросла на 8% к аналогичному периоду прошлого года. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов промпроизводство в ноябре в годовом выражении снизилось на 1,9% после снижения на 1,4% в октябре; в январе-ноябре выросло на 0,2% в годовом исчислении. Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в ноябре выросло на 1,2% в годовом выражении после роста на 1% месяцем ранее; за 11 месяцев - выросло на 2,8%. Минэкономразвития прогнозирует рост промышленного производства в текущем году на 4%, в 2025 году - на 2%, в 2026 и 2027 годах - на 2,4% и 2,6%. В 2023 году российская промышленность выросла на 4,1%.
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росстат
Экономика, Росстат
19:22 25.12.2024 (обновлено: 19:23 25.12.2024)
 
Росстат сообщил о замедлении роста российской промышленности

Росстат: за январь-ноябрь промышленность выросла на 4,3% в годовом выражении

© РИА Новости . Руслан КривобокНе брать
Не брать - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в ноябре 2024 года замедлило рост до 3,7% в годовом выражении с 4,8% в октябре, в месячном показало нулевую динамику, свидетельствуют данные Росстата.
С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре текущего года промышленное производство выросло на 0,7%.
За январь-ноябрь промышленность показала рост на 4,3% в годовом выражении.
Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в ноябре в годовом выражении замедлило спад до 1,3% после снижения на 2% в октябре; за январь-ноябрь снижение составило 0,8% год к году. Обрабатывающая промышленность в ноябре замедлила рост до 7,2% в годовом выражении с 9,6% месяцем ранее; за 11 месяцев выросла на 8% к аналогичному периоду прошлого года.
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14:49
В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов промпроизводство в ноябре в годовом выражении снизилось на 1,9% после снижения на 1,4% в октябре; в январе-ноябре выросло на 0,2% в годовом исчислении. Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в ноябре выросло на 1,2% в годовом выражении после роста на 1% месяцем ранее; за 11 месяцев - выросло на 2,8%.
Минэкономразвития прогнозирует рост промышленного производства в текущем году на 4%, в 2025 году - на 2%, в 2026 и 2027 годах - на 2,4% и 2,6%. В 2023 году российская промышленность выросла на 4,1%.
 
ЭкономикаРосстат
 
 
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