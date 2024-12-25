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В Минпромторге назвали отрасль - драйвер обрабатывающей промышленности - 25.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241225/promyshlennost-853866472.html
В Минпромторге назвали отрасль - драйвер обрабатывающей промышленности
В Минпромторге назвали отрасль - драйвер обрабатывающей промышленности - 25.12.2024, ПРАЙМ
В Минпромторге назвали отрасль - драйвер обрабатывающей промышленности
Драйверами роста обрабатывающей промышленности РФ являются высокотехнологичные сектора, которые выпускают продукцию, стратегически важную для достижения... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T19:29+0300
2024-12-25T19:30+0300
экономика
минпромторг
высокие технологии
обрабатывающая промышленность
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Драйверами роста обрабатывающей промышленности РФ являются высокотехнологичные сектора, которые выпускают продукцию, стратегически важную для достижения технологического суверенитета и национальной безопасности, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "По итогам 11 месяцев 2024 года обрабатывающая промышленность продолжает демонстрировать рост объемов производства к соответствующему периоду 2023 года (рост на 8% к январю-ноябрю 2023 года)… Драйверами обрабатывающей промышленности являются высокотехнологичные сектора, осуществляющие производство продукции, стратегически важной для достижения технологического суверенитета и национальной безопасности", — сказано в сообщении. В Минпромторге РФ отметили, что эти показатели обеспечиваются в том числе накопительным эффектом за счет набранных темпов в предыдущие периоды. Кроме того, влияет и традиционное увеличение объемов производства к концу года. Наибольшие темпы роста демонстрируют такие направления как производство компьютеров, электронных и оптических изделий, прочих транспортных средств и оборудования, производство готовых металлических изделий, а также автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.
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минпромторг, высокие технологии, обрабатывающая промышленность
Экономика, Минпромторг, высокие технологии, обрабатывающая промышленность
19:29 25.12.2024 (обновлено: 19:30 25.12.2024)
 
В Минпромторге назвали отрасль - драйвер обрабатывающей промышленности

Минпромторг: драйверы обрабатывающей промышленности - сектора высоких технологий

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЧелябинский электрометаллургический комбинат
Челябинский электрометаллургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Драйверами роста обрабатывающей промышленности РФ являются высокотехнологичные сектора, которые выпускают продукцию, стратегически важную для достижения технологического суверенитета и национальной безопасности, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"По итогам 11 месяцев 2024 года обрабатывающая промышленность продолжает демонстрировать рост объемов производства к соответствующему периоду 2023 года (рост на 8% к январю-ноябрю 2023 года)… Драйверами обрабатывающей промышленности являются высокотехнологичные сектора, осуществляющие производство продукции, стратегически важной для достижения технологического суверенитета и национальной безопасности", — сказано в сообщении.
В Минпромторге РФ отметили, что эти показатели обеспечиваются в том числе накопительным эффектом за счет набранных темпов в предыдущие периоды. Кроме того, влияет и традиционное увеличение объемов производства к концу года.
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Минпромторг назвал ожидаемый объем выплавки стали в России
6 декабря, 12:44
Наибольшие темпы роста демонстрируют такие направления как производство компьютеров, электронных и оптических изделий, прочих транспортных средств и оборудования, производство готовых металлических изделий, а также автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.
 
ЭкономикаМинпромторгвысокие технологииобрабатывающая промышленность
 
 
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