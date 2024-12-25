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В МИД РФ объяснили цель призыва США к своим гражданам покинуть Белоруссию - 25.12.2024, ПРАЙМ
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В МИД РФ объяснили цель призыва США к своим гражданам покинуть Белоруссию
В МИД РФ объяснили цель призыва США к своим гражданам покинуть Белоруссию - 25.12.2024, ПРАЙМ
В МИД РФ объяснили цель призыва США к своим гражданам покинуть Белоруссию
Призыв Соединенных Штатов к своим гражданам покинуть Белоруссию - провокация для нагнетания напряженности в преддверии выборов, заявила официальный... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T18:53+0300
2024-12-25T18:58+0300
политика
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Призыв Соединенных Штатов к своим гражданам покинуть Белоруссию - провокация для нагнетания напряженности в преддверии выборов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Государственный департамент разместил на своем сайте призыв к американским гражданам покинуть Белоруссию еще 18 декабря, но только сегодня это сообщение получило огласку.Как отметила Захарова, МИД России характеризует это заявление как провокацию со стороны Соединенных Штатов. Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что "это не первое подобное заявление Госдепа США", и точно такие же призывы Вашингтона имели место, например, в августе 2023 года. По ее словам, "это излюбленная тактика" США, к которой они прибегают, "чтобы нагнетать напряженность, выступать с некими или завуалированными угрозами в преддверии важных в первую очередь электоральных процессов" и таким образом пытаться дестабилизировать ситуацию в стране, в данном случае - в Белоруссии.
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сша, белоруссия, мид рф
Политика, США, БЕЛОРУССИЯ, МИД РФ
18:53 25.12.2024 (обновлено: 18:58 25.12.2024)
 
В МИД РФ объяснили цель призыва США к своим гражданам покинуть Белоруссию

МИД РФ: призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию - провокация

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Призыв Соединенных Штатов к своим гражданам покинуть Белоруссию - провокация для нагнетания напряженности в преддверии выборов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Государственный департамент разместил на своем сайте призыв к американским гражданам покинуть Белоруссию еще 18 декабря, но только сегодня это сообщение получило огласку.
Как отметила Захарова, МИД России характеризует это заявление как провокацию со стороны Соединенных Штатов.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что "это не первое подобное заявление Госдепа США", и точно такие же призывы Вашингтона имели место, например, в августе 2023 года.
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По ее словам, "это излюбленная тактика" США, к которой они прибегают, "чтобы нагнетать напряженность, выступать с некими или завуалированными угрозами в преддверии важных в первую очередь электоральных процессов" и таким образом пытаться дестабилизировать ситуацию в стране, в данном случае - в Белоруссии.
 
ПолитикаСШАБЕЛОРУССИЯМИД РФ
 
 
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