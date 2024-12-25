https://1prime.ru/20241225/putin-853847890.html

Экс-дипломат оценил возможность встречи Путина и Зеленского в Вашингтоне

Экс-дипломат оценил возможность встречи Путина и Зеленского в Вашингтоне - 25.12.2024, ПРАЙМ

Экс-дипломат оценил возможность встречи Путина и Зеленского в Вашингтоне

Вероятность встречи российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне по предложению лидера президентской гонки в... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T11:04+0300

2024-12-25T11:04+0300

2024-12-25T11:44+0300

россия

украина

сша

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg

ВАШИНГТОН, 25 дек – ПРАЙМ. Вероятность встречи российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне по предложению лидера президентской гонки в США Дональда Трампа выглядит крайне маловероятной. Такое мнение в беседе РИА Новости высказал американский дипломат в отставке Джим Джатрас. Он также выразил сомнение в том, что российского лидера пригласят на мероприятие, в том числе учитывая ордер Международного уголовного суда. "США не являются участником Римского статута, поэтому это не было бы юридической проблемой, но учитывая демонизацию Путина всей западной прессой и американским политическим истеблишментом, сложно представить, что Трамп сможет пригласить его в Вашингтон", – сказал Джатрас. Бывший дипломат сообщил, что такой сценарий можно представить только в "каком-то фантастическом мире", однако реальная вероятность его осуществления крайне низка. Что же касается возможности приглашения Зеленского на инаугурацию Трампа, Джатрас отметил, что присутствие последнего в Вашингтоне не имеет большого значения. По его словам, глава киевского режима является "марионеткой ЦРУ и MI6", поэтому его приезд не так существенен.Джим Джатрас служил в американской дипломатической службе в течение шести с половиной лет, работая в Мексике, а затем в отделе по делам Советского Союза Госдепартамента США в начале 1980-х годов. Позже он был советником по вопросам внешней политики республиканского руководства в американском Сенате.

https://1prime.ru/20241224/vuzy-853837993.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп