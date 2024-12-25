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Экс-дипломат оценил возможность встречи Путина и Зеленского в Вашингтоне
Экс-дипломат оценил возможность встречи Путина и Зеленского в Вашингтоне - 25.12.2024, ПРАЙМ
Экс-дипломат оценил возможность встречи Путина и Зеленского в Вашингтоне
Вероятность встречи российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне по предложению лидера президентской гонки в... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T11:04+0300
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ВАШИНГТОН, 25 дек – ПРАЙМ. Вероятность встречи российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне по предложению лидера президентской гонки в США Дональда Трампа выглядит крайне маловероятной. Такое мнение в беседе РИА Новости высказал американский дипломат в отставке Джим Джатрас. Он также выразил сомнение в том, что российского лидера пригласят на мероприятие, в том числе учитывая ордер Международного уголовного суда. "США не являются участником Римского статута, поэтому это не было бы юридической проблемой, но учитывая демонизацию Путина всей западной прессой и американским политическим истеблишментом, сложно представить, что Трамп сможет пригласить его в Вашингтон", – сказал Джатрас. Бывший дипломат сообщил, что такой сценарий можно представить только в "каком-то фантастическом мире", однако реальная вероятность его осуществления крайне низка. Что же касается возможности приглашения Зеленского на инаугурацию Трампа, Джатрас отметил, что присутствие последнего в Вашингтоне не имеет большого значения. По его словам, глава киевского режима является "марионеткой ЦРУ и MI6", поэтому его приезд не так существенен.Джим Джатрас служил в американской дипломатической службе в течение шести с половиной лет, работая в Мексике, а затем в отделе по делам Советского Союза Госдепартамента США в начале 1980-х годов. Позже он был советником по вопросам внешней политики республиканского руководства в американском Сенате.
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россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Экс-дипломат оценил возможность встречи Путина и Зеленского в Вашингтоне
Экс-дипломат Джатрас: встреча Путина и Зеленского в Вашингтоне маловероятна
ВАШИНГТОН, 25 дек – ПРАЙМ. Вероятность встречи российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне по предложению лидера президентской гонки в США Дональда Трампа выглядит крайне маловероятной. Такое мнение в беседе РИА Новости высказал американский дипломат в отставке Джим Джатрас.
Он также выразил сомнение в том, что российского лидера пригласят на мероприятие, в том числе учитывая ордер Международного уголовного суда.
"США не являются участником Римского статута, поэтому это не было бы юридической проблемой, но учитывая демонизацию Путина всей западной прессой и американским политическим истеблишментом, сложно представить, что Трамп сможет пригласить его в Вашингтон", – сказал Джатрас.
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Бывший дипломат сообщил, что такой сценарий можно представить только в "каком-то фантастическом мире", однако реальная вероятность его осуществления крайне низка.
Что же касается возможности приглашения Зеленского на инаугурацию Трампа, Джатрас отметил, что присутствие последнего в Вашингтоне не имеет большого значения. По его словам, глава киевского режима является "марионеткой ЦРУ и MI6", поэтому его приезд не так существенен.
Джим Джатрас служил в американской дипломатической службе в течение шести с половиной лет, работая в Мексике, а затем в отделе по делам Советского Союза Госдепартамента США в начале 1980-х годов. Позже он был советником по вопросам внешней политики республиканского руководства в американском Сенате.