https://1prime.ru/20241225/putin-853858134.html

Путин оценил процесс импортозамещения в странах СНГ

Путин оценил процесс импортозамещения в странах СНГ - 25.12.2024, ПРАЙМ

Путин оценил процесс импортозамещения в странах СНГ

Импортозамещение в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) продолжается высокими темпами, сообщил российский президент Владимир Путин. | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T14:18+0300

2024-12-25T14:18+0300

2024-12-25T14:36+0300

россия

снг

владимир путин

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 25 дек - ПРАЙМ. Импортозамещение в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) продолжается высокими темпами, сообщил российский президент Владимир Путин.Он также добавил, что в государствах объединения укрепляется технологический суверенитет стран-участников Содружества."Кроме того, быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств", - сказал глава государства на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.Содружество Независимых Государств является международной организацией, призванной регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.

https://1prime.ru/20241225/natsvalyuty-853856727.html

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россия, снг, владимир путин