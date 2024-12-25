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Путин оценил процесс импортозамещения в странах СНГ - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил процесс импортозамещения в странах СНГ
Путин оценил процесс импортозамещения в странах СНГ - 25.12.2024, ПРАЙМ
Путин оценил процесс импортозамещения в странах СНГ
Импортозамещение в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) продолжается высокими темпами, сообщил российский президент Владимир Путин. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T14:18+0300
2024-12-25T14:36+0300
россия
снг
владимир путин
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 25 дек - ПРАЙМ. Импортозамещение в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) продолжается высокими темпами, сообщил российский президент Владимир Путин.Он также добавил, что в государствах объединения укрепляется технологический суверенитет стран-участников Содружества."Кроме того, быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств", - сказал глава государства на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.Содружество Независимых Государств является международной организацией, призванной регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.
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россия, снг, владимир путин
РОССИЯ, СНГ, Владимир Путин
14:18 25.12.2024 (обновлено: 14:36 25.12.2024)
 
Путин оценил процесс импортозамещения в странах СНГ

Путин: импортозамещение в СНГ идет хорошими темпами, укрепляется техсуверенитет

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 25 дек - ПРАЙМ. Импортозамещение в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) продолжается высокими темпами, сообщил российский президент Владимир Путин.
Он также добавил, что в государствах объединения укрепляется технологический суверенитет стран-участников Содружества.
"Кроме того, быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств", - сказал глава государства на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.
Содружество Независимых Государств является международной организацией, призванной регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.
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