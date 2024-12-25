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Развитие энергосистемы Москвы обойдется в 460,7 млрд руб

Развитие энергосистемы Москвы обойдется в 460,7 млрд руб - 25.12.2024, ПРАЙМ

Развитие энергосистемы Москвы обойдется в 460,7 млрд руб

Развитие энергосистемы Москвы для покрытия прогнозируемого энергодефицита, предусматривающее строительство электросетей и 950 МВт мощности, может обойтись в... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T01:15+0300

2024-12-25T01:15+0300

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энергетика

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Развитие энергосистемы Москвы для покрытия прогнозируемого энергодефицита, предусматривающее строительство электросетей и 950 МВт мощности, может обойтись в 460,7 миллиарда рублей, говорится в материалах Системного оператора Единой энергетической системы к правительственной комиссии по развитию электроэнергетики (в распоряжении РИА Новости). В схему развития электросетей входит расширение внутреннего московского энергокольца за счет обеспечения заходов, реконструкции и строительства ряда подстанций и линий электропередачи суммарно на 25,8 миллиарда рублей. Также до 2030 года планируется протянуть две ЛЭП на 750 кВ Грибово - Москва (47,5 миллиарда рублей) и Курская АЭС - Москва (76,8 миллиарда рублей). Кроме того, рассматривается строительство до 2032 года энергомоста постоянного тока от Нововоронежской АЭС до Москвы на сумму 91,4 миллиарда рублей. Компенсировать строительство двух ЛЭП и энергомоста правительство хочет за счет роста тарифа Единой национальной электросети и платы за технологическое присоединение "Росэнергоатома". Суммарно это может дополнительно повысить тариф магистрального комплекса на 1,68%. В рамках развития генерации по-прежнему планируется построить по два новых энергоблока на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 суммарно на 500 МВт и добавить 450 МВт мощности на Каширской ГРЭС. Капитальные затраты оцениваются в 219,2 миллиарда рублей. Их планируется компенсировать за счет роста одноставочной цены оптового рынка на 2,6% к 2030 году, конечная цена для потребителей с учетом электросетевого тарифа и энергосбытовой надбавки может вырасти на 1,3%.

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москва, нововоронежская аэс, росэнергоатом