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Силуанов раскрыл планы относительно иностранных активов в казне
Силуанов раскрыл планы относительно иностранных активов в казне - 25.12.2024, ПРАЙМ
Силуанов раскрыл планы относительно иностранных активов в казне
Российские власти не заинтересованы в том, чтобы иностранные активы, такие как имущество датской компании Carlsberg, оставались под управлением Росимущества,... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T10:08+0300
2024-12-25T10:08+0300
2024-12-25T10:16+0300
россия
росимущество
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российские власти не заинтересованы в том, чтобы иностранные активы, такие как имущество датской компании Carlsberg, оставались под управлением Росимущества, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы не заинтересованы в том, чтобы держать в казне такого рода активы, частник лучше с ними справляется. Поэтому мы этот актив реализовали так же, как и другие, которые были переданы под управление в казну", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя сделку по продаже российских активов Carlsberg, находившихся под управлением Росимущества.
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россия, росимущество, иностранные активы
РОССИЯ, Росимущество, Иностранные активы
Силуанов раскрыл планы относительно иностранных активов в казне
Силуанов: власти не хотят, чтобы иностранные активы оставались у Росимущества
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российские власти не заинтересованы в том, чтобы иностранные активы, такие как имущество датской компании Carlsberg, оставались под управлением Росимущества, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы не заинтересованы в том, чтобы держать в казне такого рода активы, частник лучше с ними справляется. Поэтому мы этот актив реализовали так же, как и другие, которые были переданы под управление в казну", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя сделку по продаже российских активов Carlsberg, находившихся под управлением Росимущества.
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