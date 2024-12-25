https://1prime.ru/20241225/rosimuschestvo-853845273.html

Силуанов раскрыл планы относительно иностранных активов в казне

Силуанов раскрыл планы относительно иностранных активов в казне - 25.12.2024, ПРАЙМ

Силуанов раскрыл планы относительно иностранных активов в казне

Российские власти не заинтересованы в том, чтобы иностранные активы, такие как имущество датской компании Carlsberg, оставались под управлением Росимущества,... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T10:08+0300

2024-12-25T10:08+0300

2024-12-25T10:16+0300

россия

росимущество

иностранные активы

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российские власти не заинтересованы в том, чтобы иностранные активы, такие как имущество датской компании Carlsberg, оставались под управлением Росимущества, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы не заинтересованы в том, чтобы держать в казне такого рода активы, частник лучше с ними справляется. Поэтому мы этот актив реализовали так же, как и другие, которые были переданы под управление в казну", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя сделку по продаже российских активов Carlsberg, находившихся под управлением Росимущества.

https://1prime.ru/20241202/baltika-853257657.html

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россия, росимущество, иностранные активы