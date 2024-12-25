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Россия обеспечила две трети роста мирового спроса на грузинское вино
Россия обеспечила две трети роста мирового спроса на грузинское вино - 25.12.2024, ПРАЙМ
Россия обеспечила две трети роста мирового спроса на грузинское вино
Россия в январе-ноябре текущего года приобрела у Грузии вина на рекордные 176 миллионов долларов, обеспечив две трети роста мирового спроса на местный алкоголь, | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T03:46+0300
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре текущего года приобрела у Грузии вина на рекордные 176 миллионов долларов, обеспечив две трети роста мирового спроса на местный алкоголь, следует из анализа данных грузинской таможни, проведенного РИА Новости.
Так, Россия в январе-ноябре текущего года увеличила ввоз грузинского вина на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до исторического рекорда в 176 миллионов долларов.
В то же время в остальном мире спрос на грузинское вино вырос лишь на 4%, составив 86,1 миллиона долларов. Таким образом, россияне обеспечили две трети "нового" экспорта Грузии.
Россия традиционно является основным любителем грузинского вина в мире. Если еще 10 лет назад, в январе-ноябре 2015 года, на Россию приходилось лишь 46% всех грузинских поставок, то за аналогичный период текущего года наша страна приобрела уже 67% всего грузинского вина.
Вторым по величине покупателем с долей чуть меньше 12% является ЕС, причем половина всего спроса приходится на Польшу (15,2 миллиона долларов). При этом доля объединения в последние годы колеблется около текущего уровня, а в 2015 году она составляла 12,7%.
Тройку лидеров замыкает Украина с импортом в 11,7 миллиона долларов, что составляет 4,5% доходов Грузии от продажи вина за рубеж. Вблизи этого значения Украина остается последние три года, а 10 лет назад ее доля была почти вдвое больше - 8%.
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бизнес, россия, грузия, украина, польша, ес
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, ЕС
Россия обеспечила две трети роста мирового спроса на грузинское вино
Россия обеспечила две трети роста мирового спроса на грузинское вино
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре текущего года приобрела у Грузии вина на рекордные 176 миллионов долларов, обеспечив две трети роста мирового спроса на местный алкоголь, следует из анализа данных грузинской таможни, проведенного РИА Новости.
Так, Россия в январе-ноябре текущего года увеличила ввоз грузинского вина на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до исторического рекорда в 176 миллионов долларов.
В то же время в остальном мире спрос на грузинское вино вырос лишь на 4%, составив 86,1 миллиона долларов. Таким образом, россияне обеспечили две трети "нового" экспорта Грузии.
Россия традиционно является основным любителем грузинского вина в мире. Если еще 10 лет назад, в январе-ноябре 2015 года, на Россию приходилось лишь 46% всех грузинских поставок, то за аналогичный период текущего года наша страна приобрела уже 67% всего грузинского вина.
Вторым по величине покупателем с долей чуть меньше 12% является ЕС, причем половина всего спроса приходится на Польшу (15,2 миллиона долларов). При этом доля объединения в последние годы колеблется около текущего уровня, а в 2015 году она составляла 12,7%.
Тройку лидеров замыкает Украина с импортом в 11,7 миллиона долларов, что составляет 4,5% доходов Грузии от продажи вина за рубеж. Вблизи этого значения Украина остается последние три года, а 10 лет назад ее доля была почти вдвое больше - 8%.