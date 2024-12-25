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В России производят аналоги иностранных игрушек

В России производят аналоги иностранных игрушек - 25.12.2024, ПРАЙМ

В России производят аналоги иностранных игрушек

Российские производители уже производят аналоги иностранных игрушек, в том числе Барби и Лего, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T04:28+0300

2024-12-25T04:28+0300

2024-12-25T04:28+0300

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антон алиханов

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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Российские производители уже производят аналоги иностранных игрушек, в том числе Барби и Лего, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В России уже производятся аналоги иностранных игрушек, включая Барби и Лего, предприятиями из Кировской и Ульяновской областей, из Севастополя и других регионов. В связи с наличием китайских товаров качественные российские игрушки, созданные с учетом нашего культурного кода, ценностей и подходов к воспитанию детей, могут теряться на полках магазинов. Однако мы приложим все усилия, чтобы отечественные детские товары были в приоритете у покупателей", - отметил Алиханов. Министр добавил, что индустрия детских товаров не ограничивается производством детских игр и игрушек. Кроме того, сегмент детских игрушек в России динамично растет. "Только за прошлый год объем выпуска увеличился на 13%. Но доля на рынке пока ещё мала, поэтому для нас крайне важно создать все предпосылки для её увеличения", - сказал Алиханов. В конце ноября правительство России утвердило дорожную карту развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, в рамках нее предусматриваются меры для поддержки российских производителей. Основные направления - стимулирование спроса на отечественные детские товары, повышение их безопасности и качества, противодействие незаконному обороту детских товаров и рост экспорта. В рамках плана мероприятий Минпромторг РФ подведет итоги реализации текущего эксперимента по маркировке детских игрушек, который проводится с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.

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бизнес, россия, рф, москва, севастополь, антон алиханов, минпромторг