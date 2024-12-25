https://1prime.ru/20241225/rossija-853841311.html
В России производят аналоги иностранных игрушек
В России производят аналоги иностранных игрушек - 25.12.2024, ПРАЙМ
В России производят аналоги иностранных игрушек
Российские производители уже производят аналоги иностранных игрушек, в том числе Барби и Лего, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T04:28+0300
2024-12-25T04:28+0300
2024-12-25T04:28+0300
бизнес
россия
экономика
рф
москва
севастополь
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853841311.jpg?1735090097
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Российские производители уже производят аналоги иностранных игрушек, в том числе Барби и Лего, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"В России уже производятся аналоги иностранных игрушек, включая Барби и Лего, предприятиями из Кировской и Ульяновской областей, из Севастополя и других регионов. В связи с наличием китайских товаров качественные российские игрушки, созданные с учетом нашего культурного кода, ценностей и подходов к воспитанию детей, могут теряться на полках магазинов. Однако мы приложим все усилия, чтобы отечественные детские товары были в приоритете у покупателей", - отметил Алиханов.
Министр добавил, что индустрия детских товаров не ограничивается производством детских игр и игрушек. Кроме того, сегмент детских игрушек в России динамично растет.
"Только за прошлый год объем выпуска увеличился на 13%. Но доля на рынке пока ещё мала, поэтому для нас крайне важно создать все предпосылки для её увеличения", - сказал Алиханов.
В конце ноября правительство России утвердило дорожную карту развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, в рамках нее предусматриваются меры для поддержки российских производителей. Основные направления - стимулирование спроса на отечественные детские товары, повышение их безопасности и качества, противодействие незаконному обороту детских товаров и рост экспорта. В рамках плана мероприятий Минпромторг РФ подведет итоги реализации текущего эксперимента по маркировке детских игрушек, который проводится с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
рф
москва
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, москва, севастополь, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬ, Антон Алиханов, Минпромторг
В России производят аналоги иностранных игрушек
Глава Минпромторга Алиханов: в России производят аналоги иностранных игрушек
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Российские производители уже производят аналоги иностранных игрушек, в том числе Барби и Лего, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"В России уже производятся аналоги иностранных игрушек, включая Барби и Лего, предприятиями из Кировской и Ульяновской областей, из Севастополя и других регионов. В связи с наличием китайских товаров качественные российские игрушки, созданные с учетом нашего культурного кода, ценностей и подходов к воспитанию детей, могут теряться на полках магазинов. Однако мы приложим все усилия, чтобы отечественные детские товары были в приоритете у покупателей", - отметил Алиханов.
Министр добавил, что индустрия детских товаров не ограничивается производством детских игр и игрушек. Кроме того, сегмент детских игрушек в России динамично растет.
"Только за прошлый год объем выпуска увеличился на 13%. Но доля на рынке пока ещё мала, поэтому для нас крайне важно создать все предпосылки для её увеличения", - сказал Алиханов.
В конце ноября правительство России утвердило дорожную карту развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, в рамках нее предусматриваются меры для поддержки российских производителей. Основные направления - стимулирование спроса на отечественные детские товары, повышение их безопасности и качества, противодействие незаконному обороту детских товаров и рост экспорта. В рамках плана мероприятий Минпромторг РФ подведет итоги реализации текущего эксперимента по маркировке детских игрушек, который проводится с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.