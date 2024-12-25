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Эксперты рассказали, сколько заработали креативщики в России - 25.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперты рассказали, сколько заработали креативщики в России
Эксперты рассказали, сколько заработали креативщики в России - 25.12.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько заработали креативщики в России
Работники "креативных индустрий" – то есть, специалисты в области искусства, дизайна, кинематографа, видеоигр и других творческих направлений, заработали более... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T07:16+0300
2024-12-25T07:16+0300
технологии
экономика
бизнес
рф
татьяна голикова
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Работники "креативных индустрий" – то есть, специалисты в области искусства, дизайна, кинематографа, видеоигр и других творческих направлений, заработали более 554 миллиардов рублей на дополнительных проектах, помимо основной работы, в уходящем году, свидетельствуют данные аналитики школы дизайна и технологий Bang Bang Education, с которыми ознакомилось РИА Новости. Эксперты школы, входящей в образовательный холдинг Ultimate Education, проанализировали состояние рынка креативной сферы в России, уровень квалификации и доходов специалистов. По их данным, около 32% специалистов креативных сфер в России имеют дополнительную работу, которая позволяет зарабатывать в среднем до 44 тысяч рублей в месяц, а их общий доход от участия в дополнительных работах за прошедший период 2024 года превысил 554 миллиарда рублей. "Специалисты стремятся к профессиональному росту, это мотивирует их искать дополнительные возможности и подработки вне основной деятельности, поэтому мы часто наблюдаем, как сильные профессионалы кроме основного вида занятости также принимают участие во внешних проектах. При этом развитие цифровых платформ и удалённой работы облегчает доступ к международным проектам, позволяя сотрудничать с клиентами по всему миру", — прокомментировал операционный директор школы Владимир Синицын. Размер зарплат по месту основной работы в креативной сфере сильно варьируется в зависимости от компетенции специалистов. Так, по данным экспертов, специалисты уровня Junior зарабатывали на основной работе в среднем 66 тысяч рублей в месяц, Middle — 151 тысячу рублей, Senior — 260 тысяч рублей, Lead — 374 тысяч рублей. На специалистов уровня Junior в России приходится около 36% от их общего числа, уровня Middle — 29%, Senior — 22%, Lead — 13%. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее приводила оценки, согласно которым доля креативных индустрий в экономике России составляет 3,5% ВВП, а количество работающих в этой сфере составляет 3,5 миллиона человек и еще 3,7 миллиона самозанятых творческих работников. А министр культуры РФ Ольга Любимова, выступая осенью на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые", назвала самые востребованные специальности в креативных индустриях. По ее словам, это звукорежиссеры, художники по свету и графические дизайнеры.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, бизнес, рф, татьяна голикова
Технологии, Экономика, Бизнес, РФ, Татьяна Голикова
07:16 25.12.2024
 
Эксперты рассказали, сколько заработали креативщики в России

Bang Bang Education: работники креативных индустрий заработали более 554 миллиардов рублей

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Работники "креативных индустрий" – то есть, специалисты в области искусства, дизайна, кинематографа, видеоигр и других творческих направлений, заработали более 554 миллиардов рублей на дополнительных проектах, помимо основной работы, в уходящем году, свидетельствуют данные аналитики школы дизайна и технологий Bang Bang Education, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Эксперты школы, входящей в образовательный холдинг Ultimate Education, проанализировали состояние рынка креативной сферы в России, уровень квалификации и доходов специалистов. По их данным, около 32% специалистов креативных сфер в России имеют дополнительную работу, которая позволяет зарабатывать в среднем до 44 тысяч рублей в месяц, а их общий доход от участия в дополнительных работах за прошедший период 2024 года превысил 554 миллиарда рублей.
"Специалисты стремятся к профессиональному росту, это мотивирует их искать дополнительные возможности и подработки вне основной деятельности, поэтому мы часто наблюдаем, как сильные профессионалы кроме основного вида занятости также принимают участие во внешних проектах. При этом развитие цифровых платформ и удалённой работы облегчает доступ к международным проектам, позволяя сотрудничать с клиентами по всему миру", — прокомментировал операционный директор школы Владимир Синицын.
Размер зарплат по месту основной работы в креативной сфере сильно варьируется в зависимости от компетенции специалистов. Так, по данным экспертов, специалисты уровня Junior зарабатывали на основной работе в среднем 66 тысяч рублей в месяц, Middle — 151 тысячу рублей, Senior — 260 тысяч рублей, Lead — 374 тысяч рублей.
На специалистов уровня Junior в России приходится около 36% от их общего числа, уровня Middle — 29%, Senior — 22%, Lead — 13%.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее приводила оценки, согласно которым доля креативных индустрий в экономике России составляет 3,5% ВВП, а количество работающих в этой сфере составляет 3,5 миллиона человек и еще 3,7 миллиона самозанятых творческих работников. А министр культуры РФ Ольга Любимова, выступая осенью на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые", назвала самые востребованные специальности в креативных индустриях. По ее словам, это звукорежиссеры, художники по свету и графические дизайнеры.
 
ЭкономикаТехнологииБизнесРФТатьяна Голикова
 
 
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