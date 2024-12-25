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Каждый второй россиянин хочет начать здоровый образ жизни в 2025 году

Каждый второй россиянин хочет начать здоровый образ жизни в 2025 году - 25.12.2024, ПРАЙМ

Каждый второй россиянин хочет начать здоровый образ жизни в 2025 году

Каждый второй россиянин хочет начать вести здоровый образ жизни в наступающем году - например, заняться спортом, ввести полезную привычку или похудеть, выяснили | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T03:07+0300

2024-12-25T03:07+0300

2024-12-25T03:07+0300

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин хочет начать вести здоровый образ жизни в наступающем году - например, заняться спортом, ввести полезную привычку или похудеть, выяснили аналитики "Яндекс Маркета", данные их исследования есть в распоряжении РИА Новости. "Яндекс Маркет" провел опрос и узнал, какие желания россияне загадывают на Новый год и что они делают для достижения своих целей. В 2025 году половина опрошенных (49%) хотят начать вести здоровый образ жизни. Например, заняться спортом (16%), ввести полезную привычку (12%) или похудеть (8%)", - сказано в исследовании, которое основано на данных опроса 1348 граждан из 17 субъектов РФ в возрасте от 18 лет. Еще одной популярной целью стало саморазвитие: каждый пятый респондент рассказал, что хочет больше учиться в 2025 году - читать книги, пройти онлайн-курсы или выучить иностранный язык. Ещё 18% хотят стать финансово успешными, а 7% - сделать ремонт в доме. Более 60% опрошенных планируют приступить к реализации своих целей уже в январе, и 19% из них рассчитывают сделать это в первых числах месяца. Аналитики прогнозируют, что из-за этого вырастет спрос на книги, товары для здорового образа жизни и ремонта. "Например, статистика "Маркета" за 2024 год показала, что в январе спрос на бумажные книги и обучающие материалы вырос в пять раз, на товары для организации рабочего пространства — в 2,7 раза, на диетическое питание - в 2,2 раза, на спортивную одежду - в 2,4 раза, на сантехнику и отделочные - в два раза, а на тренажёры и фитнес-товары -в 1,4 раза", - отметили в компании. Для того чтобы желания сбывались, каждый второй загадывает их под бой курантов мысленно, 12% произносят вслух, еще столько же пишут на бумажке и сжигают и еще столько же загадывают и зажигают свечу. Каждый десятый пишет желание на бумажке, сжигает ее и кладет пепел в шампанское, а потом выпивает. Менее популярные способы - загадывать желание, стоя на стуле или в прыжке, произнести мечту в какую-то емкость и закрыть крышкой, загадать желание, пока ешь 12 виноградинок, загадать желание и разбить посуду. А 3% опрошенных рассказали, что они пишут на листочках 12 желаний, кладут их под подушку, а утром достают одно из них - именно оно и сбудет в новом году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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