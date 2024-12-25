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"Трудно обратить вспять". Украина принесла Евросоюзу неожиданную проблему
"Трудно обратить вспять". Украина принесла Евросоюзу неожиданную проблему - 25.12.2024, ПРАЙМ
"Трудно обратить вспять". Украина принесла Евросоюзу неожиданную проблему
ФРГ попала в перечень государств Евросоюза со сверхнизкой рождаемостью. Одна из главных причин сложившейся ситуации - опасения в связи с украинским конфликтом... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T16:09+0300
2024-12-25T16:09+0300
2024-12-25T16:10+0300
германия
ес
рождаемость
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. ФРГ попала в перечень государств Евросоюза со сверхнизкой рождаемостью. Одна из главных причин сложившейся ситуации - опасения в связи с украинским конфликтом. Об этом рассказывается в публикации Financial Times, авторы которой ссылаются на данные Федерального статистического ведомства Германии.Как отмечается, в прошлом году рождаемость в ФРГ достигла 1,35 ребенка на женщину. Это ниже установленного ООН "сверхнизкого" порогового значения в 1,4. "При таком сценарии падение рождаемости будет трудно обратить вспять", — утверждается в статье.В то же время в материале перечисляются страны Евросоюза, в которых показатели рождаемости опустились до схожих значений. Среди них, в частности, Эстония, Австрия, Испания, Греция, Италия - всего вместе с Германией 12 европейских государств.Как сообщают авторы материала, в числе главных причин отказа от рождения детей европейцы указывают инфляцию, страх потерять работу и беспокойство, вызванное украинским конфликтом.
https://1prime.ru/20240924/ukraina-851746842.html
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германия, ес, рождаемость
ГЕРМАНИЯ, ЕС, рождаемость
"Трудно обратить вспять". Украина принесла Евросоюзу неожиданную проблему
Двенадцать стран ЕС достигли сверхнизкой рождаемости из-за конфликта на Украине
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ.
ФРГ попала в перечень государств Евросоюза со сверхнизкой рождаемостью. Одна из главных причин сложившейся ситуации - опасения в связи с украинским конфликтом. Об этом рассказывается в публикации Financial Times
, авторы которой ссылаются на данные Федерального статистического ведомства Германии.
Как отмечается, в прошлом году рождаемость в ФРГ достигла 1,35 ребенка на женщину. Это ниже установленного ООН "сверхнизкого" порогового значения в 1,4.
"При таком сценарии падение рождаемости будет трудно обратить вспять", — утверждается в статье.
В то же время в материале перечисляются страны Евросоюза, в которых показатели рождаемости опустились до схожих значений. Среди них, в частности, Эстония, Австрия, Испания, Греция, Италия - всего вместе с Германией 12 европейских государств.
Вашингтон ставил на Украине "медвежий капкан" на Россию, а попался Евросоюз
Как сообщают авторы материала, в числе главных причин отказа от рождения детей европейцы указывают инфляцию, страх потерять работу и беспокойство, вызванное украинским конфликтом.