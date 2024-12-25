https://1prime.ru/20241225/rozhdaemost-853861225.html

"Трудно обратить вспять". Украина принесла Евросоюзу неожиданную проблему

"Трудно обратить вспять". Украина принесла Евросоюзу неожиданную проблему - 25.12.2024, ПРАЙМ

"Трудно обратить вспять". Украина принесла Евросоюзу неожиданную проблему

ФРГ попала в перечень государств Евросоюза со сверхнизкой рождаемостью. Одна из главных причин сложившейся ситуации - опасения в связи с украинским конфликтом... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T16:09+0300

2024-12-25T16:09+0300

2024-12-25T16:10+0300

германия

ес

рождаемость

https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. ФРГ попала в перечень государств Евросоюза со сверхнизкой рождаемостью. Одна из главных причин сложившейся ситуации - опасения в связи с украинским конфликтом. Об этом рассказывается в публикации Financial Times, авторы которой ссылаются на данные Федерального статистического ведомства Германии.Как отмечается, в прошлом году рождаемость в ФРГ достигла 1,35 ребенка на женщину. Это ниже установленного ООН "сверхнизкого" порогового значения в 1,4. "При таком сценарии падение рождаемости будет трудно обратить вспять", — утверждается в статье.В то же время в материале перечисляются страны Евросоюза, в которых показатели рождаемости опустились до схожих значений. Среди них, в частности, Эстония, Австрия, Испания, Греция, Италия - всего вместе с Германией 12 европейских государств.Как сообщают авторы материала, в числе главных причин отказа от рождения детей европейцы указывают инфляцию, страх потерять работу и беспокойство, вызванное украинским конфликтом.

https://1prime.ru/20240924/ukraina-851746842.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, ес, рождаемость