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Рубль молодец, Трамп разогнал биткоин

Рубль молодец, Трамп разогнал биткоин - 25.12.2024, ПРАЙМ

Рубль молодец, Трамп разогнал биткоин

Во вторник, 24 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,71%, до 102,37 рубля, евро/рубль — на 1,06%, до 105,75 | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T08:46+0300

2024-12-25T08:46+0300

2024-12-25T08:46+0300

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Во вторник, 24 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,71%, до 102,37 рубля, евро/рубль — на 1,06%, до 105,75 рубля, юань/рубль — 1,08%, до 13,70 рубля. Центральный банк установил официальные курсы на 25 декабря: курс доллара на уровне 99,8729 рубля, евро — 104,231 рубля.Торги на Мосбирже открылись ростом по рублю. В районе 16:00 мск доллар стабилизировался на отметке 102,50 рубля. Полагаю, что укрепление рубля во многом связано с подготовкой экспортеров к налоговым выплатам. В декабре единый налоговый день был перенесен с 28-го на 25-е число, когда компании должны перечислить в бюджет налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.Что касается нефтяного рынка, баррель Brent подорожал на 1,17%, до 73,17 доллара. Восстановление котировок наблюдалось перед рождественскими праздниками на фоне низкой ликвидности. 25 декабря многие крупные биржи, включая площадки США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии, будут закрыты в связи с Рождеством, причем некоторые останутся закрытыми и 26 декабря.В среду, 25 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит 73,17 доллара. Нефтяной рынок сегодня закрыт из-за праздника. Цена зажимается в симметричном треугольнике с границами 71,37–74,71 доллара. Сейчас цена держится длительное время на уровне 73 долларов за баррель на фоне баланса негативных и позитивных факторов. В ближайшие 7-10 дней стоит ожидать выхода цены из него.Пара доллар/рубль закрылась на уровне 102,37 рубля. По рублю никаких изменений. Рынок находится в поисках уровней на январь 2025 года. Налоговый период завершится, рубль опять окажется под давлением. Комфортная зона для рубля 100,00–105,50 рубля.Индекс Мосбиржи снизился на 0,43%, до 2690,96 п., тогда как индекс РТС вырос на 1,31%, до 848,79 п. Индекс IMOEX взял паузу на уровне 2700 п. Я повторюсь, что считаю чрезмерным рост на 15% на решении ЦБ оставить ставку на уровне 21% годовых без всяких гарантий, что регулятор не станет больше повышать ставку. Следим сегодня за уровнем 2666 п. Если роста сегодня не будет, инвесторы начнут закрывать лонги перед новогодними праздниками, что вызовет глубокую коррекцию до 2570 п. с промежуточным уровнем 2620 п. По длинным ОФЗ уже начался фиксинг. Если усилится, то это и на акциях отразится.Пара BTC/USDT повысилась на 3,99%, до 98663 долларов. Активность покупателей наблюдалась на американской сессии. Укрепление биткоина совпало с ростом фондовых индексов перед рождественскими праздниками. Сегодня многие биржи закрыты, поэтому укрепление биткоина может продолжиться. Повторюсь, что по оценкам BitRiver, месяц нужно закрыть выше $102000, чтобы не дать на месячном таймфрейме сформировать "медвежий" свечной сетап.Переизбрание Дональда Трампа в 2024 году привело к значительному росту интереса к криптовалютам, особенно среди молодежи. Его прокриптовалютная политика и обещания более ясных правил вызвали рекордный приток инвестиций в криптовалюты. Инициативы Трампа, включая создание стратегического резерва биткоинов и консультативного совета, способствовали новым максимумам цен на биткоин и другие криптовалюты. Этот рост отражает растущее доверие к криптовалютам как к стабильным долгосрочным инвестициям и указывает на их нарастающую интеграцию в мировую финансовую систему. Новое ралли будет, но позже.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, биткоин, курсы валют, рубль