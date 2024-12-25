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Курс рубля продолжает расти к юаню на Мосбирже

Курс рубля продолжает расти к юаню на Мосбирже - 25.12.2024, ПРАЙМ

Курс рубля продолжает расти к юаню на Мосбирже

Курс рубля растет к юаню пятую сессию подряд на Московской бирже, китайская валюта тестирует уровень 13,5 рубля, и её курс опускался ниже него, следует из... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T17:20+0300

2024-12-25T17:20+0300

2024-12-25T17:20+0300

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля растет к юаню пятую сессию подряд на Московской бирже, китайская валюта тестирует уровень 13,5 рубля, и её курс опускался ниже него, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.06 мск снижается на 16 копеек, до 13,54 рубля. Курс китайской валюты сползает уже пятую сессию подряд и ранее в среду опускался ниже 13,5 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,49-13,70 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 93,1 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 101,84 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,521, а на форексе - 7,299, то есть доллар на российском рынке торгуется с "премией" в 3%. "На этой неделе завершается последний в уходящем году налоговый период, поэтому и отмечается связанное с этим фактором дополнительное предложение иностранной валюты, что поддерживает рубль", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Уровень банковских ставок остается высоким и продолжит оказывать поддержку курсу рубля, также указывает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Тем временем юаневая ставка денежного рынка упала в отрицательную область и до минимума с октября 2022 года минус 0,16% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже с 0,09% накануне. "При этом фактором умеренного ослабления рубля в следующем году может оказаться снижение нефтегазового экспорта РФ", - добавляет Ващелюк. С прохождением пика налогового периода декабря дополнительное предложение валюты должно уйти, что способно привести к ослаблению рубля, соглашается Бабин. "Ближайшей целью восстановления курса юаня может стать уровень 14 рублей", - заключает он.

https://1prime.ru/20241224/rubl-853827803.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, курсы валют, юань, рубль