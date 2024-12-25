Пауза после ралли не повредит

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи после быстрых +15% с декабрьского дна уходит в техническую коррекцию для снятия локальной перекупленности. Глубина отката может быть небольшой — область выше 2600 п. выступает теперь сильной поддержкой. На фоне смягчения риторики ЦБ сентимент на рынке акций и ОФЗ улучшился: годовой таргет 3500 п. в индексе можно взять в качестве ориентира на конец 2025 г., а индекс гособлигаций RGBI выглядит очень перспективно.Сильнее рынка — акции Газпрома (+1,6%). Корпорация ждет сильных результатов за 2024 год, а падение уровня долговой нагрузки не исключает дивидендов. Курс взлетал за 123 рублей, но это даже мало после недавнего обвала на 15-летнее дно у 105 рублей. Таргет на год вперед — 190 рублей, или +56% от текущих.Слабее рынка — акции банка МКБ (-8%). Но все относительно. Буквально позавчера они обновили абсолютные максимумы и были дороже 11,56 рубля, прирост с осенних минимумов был чуть ли не в двв раза. Пора остыть. Техническая поддержка сразу ниже 9 рублей.Рубль полностью отработал наш краткосрочный план укрепления — как и ожидалось к концу декабря, доллар упал ниже 100, евро под 105, юань прокалывал 13,6. Идея реализовалась, на этом пока всё. До конца года не исключается лишь небольшой отскок инвалют, а о девальвации рубля речи не идет.
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи после быстрых +15% с декабрьского дна уходит в техническую коррекцию для снятия локальной перекупленности. Глубина отката может быть небольшой — область выше 2600 п. выступает теперь сильной поддержкой. На фоне смягчения риторики ЦБ сентимент на рынке акций и ОФЗ улучшился: годовой таргет 3500 п. в индексе можно взять в качестве ориентира на конец 2025 г., а индекс гособлигаций RGBI выглядит очень перспективно.
Сильнее рынка — акции Газпрома (+1,6%). Корпорация ждет сильных результатов за 2024 год, а падение уровня долговой нагрузки не исключает дивидендов. Курс взлетал за 123 рублей, но это даже мало после недавнего обвала на 15-летнее дно у 105 рублей. Таргет на год вперед — 190 рублей, или +56% от текущих.
Слабее рынка — акции банка МКБ (-8%). Но все относительно. Буквально позавчера они обновили абсолютные максимумы и были дороже 11,56 рубля, прирост с осенних минимумов был чуть ли не в двв раза. Пора остыть. Техническая поддержка сразу ниже 9 рублей.
Рубль полностью отработал наш краткосрочный план укрепления — как и ожидалось к концу декабря, доллар упал ниже 100, евро под 105, юань прокалывал 13,6. Идея реализовалась, на этом пока всё. До конца года не исключается лишь небольшой отскок инвалют, а о девальвации рубля речи не идет.
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