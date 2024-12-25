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Пауза после ралли не повредит - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Пауза после ралли не повредит
Пауза после ралли не повредит - 25.12.2024, ПРАЙМ
Пауза после ралли не повредит
Индекс МосБиржи после быстрых +15% с декабрьского дна уходит в техническую коррекцию для снятия локальной перекупленности. Глубина отката может быть небольшой — | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T09:32+0300
2024-12-25T09:32+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853844758.jpg?1735108369
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи после быстрых +15% с декабрьского дна уходит в техническую коррекцию для снятия локальной перекупленности. Глубина отката может быть небольшой — область выше 2600 п. выступает теперь сильной поддержкой. На фоне смягчения риторики ЦБ сентимент на рынке акций и ОФЗ улучшился: годовой таргет 3500 п. в индексе можно взять в качестве ориентира на конец 2025 г., а индекс гособлигаций RGBI выглядит очень перспективно.Сильнее рынка — акции Газпрома (+1,6%). Корпорация ждет сильных результатов за 2024 год, а падение уровня долговой нагрузки не исключает дивидендов. Курс взлетал за 123 рублей, но это даже мало после недавнего обвала на 15-летнее дно у 105 рублей. Таргет на год вперед — 190 рублей, или +56% от текущих.Слабее рынка — акции банка МКБ (-8%). Но все относительно. Буквально позавчера они обновили абсолютные максимумы и были дороже 11,56 рубля, прирост с осенних минимумов был чуть ли не в двв раза. Пора остыть. Техническая поддержка сразу ниже 9 рублей.Рубль полностью отработал наш краткосрочный план укрепления — как и ожидалось к концу декабря, доллар упал ниже 100, евро под 105, юань прокалывал 13,6. Идея реализовалась, на этом пока всё. До конца года не исключается лишь небольшой отскок инвалют, а о девальвации рубля речи не идет.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, Торги
09:32 25.12.2024
 

Пауза после ралли не повредит

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи после быстрых +15% с декабрьского дна уходит в техническую коррекцию для снятия локальной перекупленности. Глубина отката может быть небольшой — область выше 2600 п. выступает теперь сильной поддержкой. На фоне смягчения риторики ЦБ сентимент на рынке акций и ОФЗ улучшился: годовой таргет 3500 п. в индексе можно взять в качестве ориентира на конец 2025 г., а индекс гособлигаций RGBI выглядит очень перспективно.
Сильнее рынка — акции Газпрома (+1,6%). Корпорация ждет сильных результатов за 2024 год, а падение уровня долговой нагрузки не исключает дивидендов. Курс взлетал за 123 рублей, но это даже мало после недавнего обвала на 15-летнее дно у 105 рублей. Таргет на год вперед — 190 рублей, или +56% от текущих.
Слабее рынка — акции банка МКБ (-8%). Но все относительно. Буквально позавчера они обновили абсолютные максимумы и были дороже 11,56 рубля, прирост с осенних минимумов был чуть ли не в двв раза. Пора остыть. Техническая поддержка сразу ниже 9 рублей.
Рубль полностью отработал наш краткосрочный план укрепления — как и ожидалось к концу декабря, доллар упал ниже 100, евро под 105, юань прокалывал 13,6. Идея реализовалась, на этом пока всё. До конца года не исключается лишь небольшой отскок инвалют, а о девальвации рубля речи не идет.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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