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Пауза на раздумья - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Пауза на раздумья
Пауза на раздумья - 25.12.2024, ПРАЙМ
Пауза на раздумья
Импульс к росту на рынке несколько ослаб после отрезвляющих комментариев регулятора. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи отступил на 0,43% до отметки... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T08:43+0300
2024-12-25T08:44+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
полюс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853843494.jpg?1735105460
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Импульс к росту на рынке несколько ослаб после отрезвляющих комментариев регулятора. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи отступил на 0,43% до отметки 2690,96 п., индекс РТС вырос на 1,31% до 848,79 п. на фоне умеренного укрепления рубля. На рынке корпоративного долга продолжается переоценка доходностей, хотя и менее выраженными темпами по сравнению с предыдущими днями.Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России заявил о том, что декабрьское решение регулятора по ставке является паузой, а не завершением цикла ужесточения монетарной политики. Более того, Банк России готов к новому повышению ключевой ставки, если в последующие месяцы в последующие месяцы появятся сомнения в устойчивости тенденции на охлаждение кредитования. Таким образом, Банк России несколько развеял сомнения и надежды рынка в отношении скорого разворота в денежно-кредитной политики в сторону смягчения и дал понять, что может корректировать свои действия и риторику в зависимости от реакции экономики на решения регулятора. На данный момент ожидается, что годовая инфляция в России достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться. Соответственно можно предположить, что цель по инфляции в 4% будет достигнута не ранее осени 2025 года.Совет директоров Газпрома утвердил снижение инвестиционной программы в 2025 году на 7%, до 1,524 триллиона рублей. При этом компания пересмотрела в сторону повышения свои ожидания по поступлениям от продажи газа на 155 миллиардов рублей до 4,6 триллиона рублей. Консервативная оценка по EBITDA предполагает показатель в размере более 2,8 триллиона рублей, а долговая нагрузка должна снизиться до 2,1х. Это откроет возможность для возобновления дивидендных выплат по итогам следующего года с учетом ранее произведенной отменой повышенного налога в размере 600 миллиардов рублей.Совет директоров Полюса рекомендовал дробление акций 1 к 10. Новость о дроблении вносит незначительный оптимизм в отношении бумаг компании, поскольку сплит снизит стоимость одной акции и повысит ее доступность для розничных инвесторов. Мы сохраняем свой оптимистичный взгляд на бумаги Полюса в том числе за счет высокой операционной эффективности компании и позитивного взгляда на перспективы рынка золота в 2025 году.Мы полагаем, что рынок будет показывать мало активную динамику в перспективе до конца текущего года, поскольку для продолжения устойчивого роста необходим новые драйверы. Одним из таких драйверов могут стать позитивные годовые отчеты российских компаний, которые будут обнародованы уже в следующем году.
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2024
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, полюс
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, Полюс
08:43 25.12.2024 (обновлено: 08:44 25.12.2024)
 

Пауза на раздумья

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
ведущий аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Импульс к росту на рынке несколько ослаб после отрезвляющих комментариев регулятора. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи отступил на 0,43% до отметки 2690,96 п., индекс РТС вырос на 1,31% до 848,79 п. на фоне умеренного укрепления рубля. На рынке корпоративного долга продолжается переоценка доходностей, хотя и менее выраженными темпами по сравнению с предыдущими днями.
Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России заявил о том, что декабрьское решение регулятора по ставке является паузой, а не завершением цикла ужесточения монетарной политики. Более того, Банк России готов к новому повышению ключевой ставки, если в последующие месяцы в последующие месяцы появятся сомнения в устойчивости тенденции на охлаждение кредитования. Таким образом, Банк России несколько развеял сомнения и надежды рынка в отношении скорого разворота в денежно-кредитной политики в сторону смягчения и дал понять, что может корректировать свои действия и риторику в зависимости от реакции экономики на решения регулятора. На данный момент ожидается, что годовая инфляция в России достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться. Соответственно можно предположить, что цель по инфляции в 4% будет достигнута не ранее осени 2025 года.
Совет директоров Газпрома утвердил снижение инвестиционной программы в 2025 году на 7%, до 1,524 триллиона рублей. При этом компания пересмотрела в сторону повышения свои ожидания по поступлениям от продажи газа на 155 миллиардов рублей до 4,6 триллиона рублей. Консервативная оценка по EBITDA предполагает показатель в размере более 2,8 триллиона рублей, а долговая нагрузка должна снизиться до 2,1х. Это откроет возможность для возобновления дивидендных выплат по итогам следующего года с учетом ранее произведенной отменой повышенного налога в размере 600 миллиардов рублей.
Совет директоров Полюса рекомендовал дробление акций 1 к 10. Новость о дроблении вносит незначительный оптимизм в отношении бумаг компании, поскольку сплит снизит стоимость одной акции и повысит ее доступность для розничных инвесторов. Мы сохраняем свой оптимистичный взгляд на бумаги Полюса в том числе за счет высокой операционной эффективности компании и позитивного взгляда на перспективы рынка золота в 2025 году.
Мы полагаем, что рынок будет показывать мало активную динамику в перспективе до конца текущего года, поскольку для продолжения устойчивого роста необходим новые драйверы. Одним из таких драйверов могут стать позитивные годовые отчеты российских компаний, которые будут обнародованы уже в следующем году.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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