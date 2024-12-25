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Пауза на раздумья

Пауза на раздумья - 25.12.2024, ПРАЙМ

Пауза на раздумья

Импульс к росту на рынке несколько ослаб после отрезвляющих комментариев регулятора. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи отступил на 0,43% до отметки... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T08:43+0300

2024-12-25T08:43+0300

2024-12-25T08:44+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

биржа

полюс

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Импульс к росту на рынке несколько ослаб после отрезвляющих комментариев регулятора. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи отступил на 0,43% до отметки 2690,96 п., индекс РТС вырос на 1,31% до 848,79 п. на фоне умеренного укрепления рубля. На рынке корпоративного долга продолжается переоценка доходностей, хотя и менее выраженными темпами по сравнению с предыдущими днями.Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России заявил о том, что декабрьское решение регулятора по ставке является паузой, а не завершением цикла ужесточения монетарной политики. Более того, Банк России готов к новому повышению ключевой ставки, если в последующие месяцы в последующие месяцы появятся сомнения в устойчивости тенденции на охлаждение кредитования. Таким образом, Банк России несколько развеял сомнения и надежды рынка в отношении скорого разворота в денежно-кредитной политики в сторону смягчения и дал понять, что может корректировать свои действия и риторику в зависимости от реакции экономики на решения регулятора. На данный момент ожидается, что годовая инфляция в России достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться. Соответственно можно предположить, что цель по инфляции в 4% будет достигнута не ранее осени 2025 года.Совет директоров Газпрома утвердил снижение инвестиционной программы в 2025 году на 7%, до 1,524 триллиона рублей. При этом компания пересмотрела в сторону повышения свои ожидания по поступлениям от продажи газа на 155 миллиардов рублей до 4,6 триллиона рублей. Консервативная оценка по EBITDA предполагает показатель в размере более 2,8 триллиона рублей, а долговая нагрузка должна снизиться до 2,1х. Это откроет возможность для возобновления дивидендных выплат по итогам следующего года с учетом ранее произведенной отменой повышенного налога в размере 600 миллиардов рублей.Совет директоров Полюса рекомендовал дробление акций 1 к 10. Новость о дроблении вносит незначительный оптимизм в отношении бумаг компании, поскольку сплит снизит стоимость одной акции и повысит ее доступность для розничных инвесторов. Мы сохраняем свой оптимистичный взгляд на бумаги Полюса в том числе за счет высокой операционной эффективности компании и позитивного взгляда на перспективы рынка золота в 2025 году.Мы полагаем, что рынок будет показывать мало активную динамику в перспективе до конца текущего года, поскольку для продолжения устойчивого роста необходим новые драйверы. Одним из таких драйверов могут стать позитивные годовые отчеты российских компаний, которые будут обнародованы уже в следующем году.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, полюс