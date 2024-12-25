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Российский рынок акций в начале торгов умеренно снижается
Российский рынок акций в начале торгов умеренно снижается - 25.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций в начале торгов умеренно снижается
Российский рынок акций в начале торговой сессии среды умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T10:20+0300
2024-12-25T10:20+0300
2024-12-25T10:20+0300
россия
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,55% - до 2 676,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,53%, до 903,53 пункта.
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россия, российский рынок акций, биржа
РОССИЯ, российский рынок акций, биржа
Российский рынок акций в начале торгов умеренно снижается
Российский рынок акций в начале торгов снижается на 0,55%
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды умеренно снижается, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,55% - до 2 676,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,53%, до 903,53 пункта.