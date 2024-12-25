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Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау
Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау - 25.12.2024, ПРАЙМ
Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау
В результате авиакатастрофы в Актау шесть человек выжили, однако они находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава страны Акмарал... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T10:36+0300
2024-12-25T10:36+0300
2024-12-25T10:36+0300
происшествия
азербайджан
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В результате авиакатастрофы в Актау шесть человек выжили, однако они находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава страны Акмарал Альназарова."Туда вылетел самолёт. 14 бригад скорой помощи выехали. Пока известно о шести выживших, они в крайне тяжёлом состоянии", - подчеркнула глава ведомства.Отмечается, что пожар на месте авиакатастрофы был полностью ликвидирован, на месте работают спасательный службы.Ранее сообщалось, что самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту Актау, возможной причиной которого может быть столкновение с птицами.
https://1prime.ru/20241225/kazakhstan-853845536.html
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азербайджан, самолет, баку, пассажиры
Происшествия, АЗЕРБАЙДЖАН, самолет, Баку, пассажиры
Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау
Минздрав Казахстана: шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В результате авиакатастрофы в Актау шесть человек выжили, однако они находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава страны Акмарал Альназарова.
"Туда вылетел самолёт. 14 бригад скорой помощи выехали. Пока известно о шести выживших, они в крайне тяжёлом состоянии", - подчеркнула глава ведомства.
Отмечается, что пожар на месте авиакатастрофы был полностью ликвидирован, на месте работают спасательный службы.
Ранее сообщалось, что самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту Актау, возможной причиной которого может быть столкновение с птицами.
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный