https://1prime.ru/20241225/samolet-853846497.html

Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау

Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау - 25.12.2024, ПРАЙМ

Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау

В результате авиакатастрофы в Актау шесть человек выжили, однако они находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава страны Акмарал... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T10:36+0300

2024-12-25T10:36+0300

2024-12-25T10:36+0300

происшествия

азербайджан

самолет

баку

пассажиры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В результате авиакатастрофы в Актау шесть человек выжили, однако они находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава страны Акмарал Альназарова."Туда вылетел самолёт. 14 бригад скорой помощи выехали. Пока известно о шести выживших, они в крайне тяжёлом состоянии", - подчеркнула глава ведомства.Отмечается, что пожар на месте авиакатастрофы был полностью ликвидирован, на месте работают спасательный службы.Ранее сообщалось, что самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту Актау, возможной причиной которого может быть столкновение с птицами.

https://1prime.ru/20241225/kazakhstan-853845536.html

азербайджан

баку

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

азербайджан, самолет, баку, пассажиры