Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау - 25.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241225/samolet-853846497.html
Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау
Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау - 25.12.2024, ПРАЙМ
Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау
В результате авиакатастрофы в Актау шесть человек выжили, однако они находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава страны Акмарал... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T10:36+0300
2024-12-25T10:36+0300
происшествия
азербайджан
самолет
баку
пассажиры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В результате авиакатастрофы в Актау шесть человек выжили, однако они находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава страны Акмарал Альназарова."Туда вылетел самолёт. 14 бригад скорой помощи выехали. Пока известно о шести выживших, они в крайне тяжёлом состоянии", - подчеркнула глава ведомства.Отмечается, что пожар на месте авиакатастрофы был полностью ликвидирован, на месте работают спасательный службы.Ранее сообщалось, что самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту Актау, возможной причиной которого может быть столкновение с птицами.
https://1prime.ru/20241225/kazakhstan-853845536.html
азербайджан
баку
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_4d02c22586691ac0ea3f6044554a11a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
азербайджан, самолет, баку, пассажиры
Происшествия, АЗЕРБАЙДЖАН, самолет, Баку, пассажиры
10:36 25.12.2024
 
Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау

Минздрав Казахстана: шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В результате авиакатастрофы в Актау шесть человек выжили, однако они находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава страны Акмарал Альназарова.
"Туда вылетел самолёт. 14 бригад скорой помощи выехали. Пока известно о шести выживших, они в крайне тяжёлом состоянии", - подчеркнула глава ведомства.
Отмечается, что пожар на месте авиакатастрофы был полностью ликвидирован, на месте работают спасательный службы.
Ранее сообщалось, что самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту Актау, возможной причиной которого может быть столкновение с птицами.
Пожарные на месте авиакатастрофы в Актау - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный
10:17
 
ПроисшествияАЗЕРБАЙДЖАНсамолетБакупассажиры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала