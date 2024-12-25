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При крушении самолета в Актау могли выжить 12 человек, пишут СМИ - 25.12.2024, ПРАЙМ
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При крушении самолета в Актау могли выжить 12 человек, пишут СМИ
При крушении самолета в Актау могли выжить 12 человек, пишут СМИ - 25.12.2024, ПРАЙМ
При крушении самолета в Актау могли выжить 12 человек, пишут СМИ
Число выживших в авиакатастрофе в Актау может составлять 12 человек, говорится в сообщении в Telegram-канале Sputnik Казахстан. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T10:48+0300
2024-12-25T10:48+0300
происшествия
казахстан
азербайджан
самолет
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Число выживших в авиакатастрофе в Актау может составлять 12 человек, говорится в сообщении в Telegram-канале Sputnik Казахстан."Число выживших в крушении самолёта может составлять 12 человек. Минздрав уточняет данные", - отмечается в сообщении.Кроме того, сообщается, что на борту среди общего числа пассажиров не было детей.Самолет компании "Азербайджанские авиалинии", который следовал из Баку в Грозный, разбился, по предварительным данным, из-за столкновения со стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. МЧС Казахстана готовит списки пострадавших, которые будут предоставлены в ближайшее время.
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казахстан
азербайджан
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казахстан, азербайджан, самолет
Происшествия, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, самолет
10:48 25.12.2024
 
При крушении самолета в Актау могли выжить 12 человек, пишут СМИ

Sputnik Казахстан: при крушении самолета в Актау могли выжить 12 человек

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Число выживших в авиакатастрофе в Актау может составлять 12 человек, говорится в сообщении в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
"Число выживших в крушении самолёта может составлять 12 человек. Минздрав уточняет данные", - отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что на борту среди общего числа пассажиров не было детей.
Самолет компании "Азербайджанские авиалинии", который следовал из Баку в Грозный, разбился, по предварительным данным, из-за столкновения со стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. МЧС Казахстана готовит списки пострадавших, которые будут предоставлены в ближайшее время.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау
10:36
 
ПроисшествияКАЗАХСТАНАЗЕРБАЙДЖАНсамолет
 
 
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