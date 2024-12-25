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МЧС Казахстана сообщило о 25 выживших после крушения самолета в Актау

МЧС Казахстана сообщило о 25 выживших после крушения самолета в Актау - 25.12.2024, ПРАЙМ

МЧС Казахстана сообщило о 25 выживших после крушения самолета в Актау

В авиакатастрофе в Актау выжили 25 человек, из которых 22 были доставлены в больницы, говорится в сообщении МЧС Казахстана. | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T11:24+0300

2024-12-25T11:24+0300

2024-12-25T11:24+0300

происшествия

казахстан

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В авиакатастрофе в Актау выжили 25 человек, из которых 22 были доставлены в больницы, говорится в сообщении МЧС Казахстана."По пострадавшим информация уточняется. Предварительно, имеются 25 выживших человек из них 22 человек доставлены в больницу", - отмечается в заявлении ведомства.СМИ также сообщили, что аэропорт Актау будет закрыт до 14 часов местного времени.Самолет компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение из-за столкновения судна со стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" выполняла рейс из Баку в Грозный.

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казахстан, азербайджан, самолет