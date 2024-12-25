https://1prime.ru/20241225/samolet-853853603.html

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Казахстане

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Казахстане - 25.12.2024, ПРАЙМ

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Казахстане

Российские следственные органы начали уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолета в Казахстане, сообщили | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T13:08+0300

2024-12-25T13:08+0300

2024-12-25T13:08+0300

происшествия

россия

казахстан

ск

самолет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853851996_0:2:837:473_1920x0_80_0_0_86a2f6fa0d467d5fbe4b0fdf1648acf0.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российские следственные органы начали уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолета в Казахстане, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России. "Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту крушения самолета, на борту которого находились российские граждане, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. Следственный комитет устанавливает "обстоятельства крушения самолета в Казахстане, на борту которого находились российские граждане", и организовал комплекс следственных действий для выяснения причин и условий произошедшего. Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек, включая 5 членов экипажа, и около 30 человек выжили. Как сообщили в посольстве России, 10 граждан России находятся в больницах Актау.

https://1prime.ru/20241225/aliev-853850856.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, казахстан, ск, самолет