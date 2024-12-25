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СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Казахстане
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Казахстане - 25.12.2024, ПРАЙМ
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Казахстане
Российские следственные органы начали уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолета в Казахстане, сообщили | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T13:08+0300
2024-12-25T13:08+0300
2024-12-25T13:08+0300
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российские следственные органы начали уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолета в Казахстане, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России. "Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту крушения самолета, на борту которого находились российские граждане, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. Следственный комитет устанавливает "обстоятельства крушения самолета в Казахстане, на борту которого находились российские граждане", и организовал комплекс следственных действий для выяснения причин и условий произошедшего. Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек, включая 5 членов экипажа, и около 30 человек выжили. Как сообщили в посольстве России, 10 граждан России находятся в больницах Актау.
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россия, казахстан, ск, самолет
Происшествия, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, СК, самолет
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Казахстане
СК: после крушения самолета в Казахстане возбуждено уголовное дело
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российские следственные органы начали уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолета в Казахстане, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России.
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту крушения самолета, на борту которого находились российские граждане, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет устанавливает "обстоятельства крушения самолета в Казахстане, на борту которого находились российские граждане", и организовал комплекс следственных действий для выяснения причин и условий произошедшего.
Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек, включая 5 членов экипажа, и около 30 человек выжили. Как сообщили в посольстве России, 10 граждан России находятся в больницах Актау.