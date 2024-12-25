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Azerbaijan Airlines приостановила авиарейсы из Баку в Грозный и Махачкалу - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Azerbaijan Airlines приостановила авиарейсы из Баку в Грозный и Махачкалу
Azerbaijan Airlines приостановила авиарейсы из Баку в Грозный и Махачкалу - 25.12.2024, ПРАЙМ
Azerbaijan Airlines приостановила авиарейсы из Баку в Грозный и Махачкалу
Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) сообщила, что отменила все рейсы Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку до завершения расследования по факту... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T17:39+0300
2024-12-25T17:39+0300
azerbaijan airlines
азербайджан
авиакомпании
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БАКУ, 25 дек – ПРАЙМ. Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) сообщила, что отменила все рейсы Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку до завершения расследования по факту авиакатастрофы азербайджанского пассажирского самолета близ Актау, сообщает в среду пресс-служба AZAL. "Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено до завершения расследования. Полеты по остальным направлениям AZAL осуществляются согласно штатному расписанию", - говорится в сообщении. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
https://1prime.ru/20241225/krushenie-853850082.html
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azerbaijan airlines, азербайджан, авиакомпании
Azerbaijan Airlines, АЗЕРБАЙДЖАН, авиакомпании
17:39 25.12.2024
 
Azerbaijan Airlines приостановила авиарейсы из Баку в Грозный и Махачкалу

Azerbaijan Airlines остановила авиарейсы из Баку в Грозный и Махачкалу и обратно

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
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БАКУ, 25 дек – ПРАЙМ. Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) сообщила, что отменила все рейсы Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку до завершения расследования по факту авиакатастрофы азербайджанского пассажирского самолета близ Актау, сообщает в среду пресс-служба AZAL.
"Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено до завершения расследования. Полеты по остальным направлениям AZAL осуществляются согласно штатному расписанию", - говорится в сообщении.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
Крушение самолета в Актау
В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек
11:52
 
Azerbaijan AirlinesАЗЕРБАЙДЖАНавиакомпании
 
 
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