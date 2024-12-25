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Санта-Клаус против санкций. Европа не намерена сокращать импорт газа из РФ
Санта-Клаус против санкций. Европа не намерена сокращать импорт газа из РФ - 25.12.2024, ПРАЙМ
Санта-Клаус против санкций. Европа не намерена сокращать импорт газа из РФ
Экспорт российского газа в страны Европы увеличился на 20%, невзирая на санкции Запада, и при этом Евросоюз в обозримой перспективе не собирается отказываться... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T15:46+0300
2024-12-25T15:46+0300
2024-12-25T15:49+0300
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Экспорт российского газа в страны Европы увеличился на 20%, невзирая на санкции Запада, и при этом Евросоюз в обозримой перспективе не собирается отказываться от закупок СПГ из России, утверждается в публикации Die Welt. Читателей издания это обстоятельство ничуть не удивило. В комментариях к статье они сравнивают веру в успех антироссийских санкций с верой в Санта-Клауса.Пользователь с ником Benjamin K. буквально вынес приговор антироссийской политике ФРГ: "Все мы знаем, что мы по-прежнему получаем российский газ, только более дорогими обходными путями. Мы наложили санкции только на себя".Его "коллега по цеху" Christian L. предложил читателям проснуться: "Если кто-то все еще считает санкции против Германии санкциями против России… с добрым утром!"А комментатор Marko K. перенес вопрос санкций в новогоднюю плоскость: "Тот, кто верит, что санкциями можно чего-то добиться в нашем многополярном мире, должен верить и в Санта-Клауса".Другой пользователь - с ником Dasistdername - отразил в своем комментарии чисто потребительское отношение к вопросу прекращения транзита газа из РФ через Украину: "Если Украина перестанет пропускать газ в Европу, то она не должна получить от Европы ни цента. Покупателям надо выступить против моралистов. Когда я хожу в единственный супермаркет и покупаю продукты дешево, я не смотрю, ругается ли хозяин с соседом или чем еще он занимается. Я хочу получить товар. А не быть хорошим другом".При этом Matthias H. предал остракизму практику введения санкций в целом: "С самого начала было ясно, что санкции будут неэффективными. Исторически сложилось так, что с санкциями это обычно так. В случае с Россией, подавляющее большинство государств и очень явное большинство населения мира даже не участвуют в этой ерунде!"
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санкции против рф, европа, поставки газа
Экономика, санкции против РФ, ЕВРОПА, поставки газа
Санта-Клаус против санкций. Европа не намерена сокращать импорт газа из РФ
Die Welt: экспорт российского газа в Европу увеличился на 20 процентов
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ.
Экспорт российского газа в страны Европы увеличился на 20%, невзирая на санкции Запада, и при этом Евросоюз в обозримой перспективе не собирается отказываться от закупок СПГ из России, утверждается в публикации Die Welt
. Читателей издания это обстоятельство ничуть не удивило. В комментариях к статье они сравнивают веру в успех антироссийских санкций с верой в Санта-Клауса.
Пользователь с ником Benjamin K. буквально вынес приговор антироссийской политике ФРГ: "Все мы знаем, что мы по-прежнему получаем российский газ, только более дорогими обходными путями. Мы наложили санкции только на себя".
Его "коллега по цеху" Christian L. предложил читателям проснуться: "Если кто-то все еще считает санкции против Германии санкциями против России… с добрым утром!"
А комментатор Marko K. перенес вопрос санкций в новогоднюю плоскость: "Тот, кто верит, что санкциями можно чего-то добиться в нашем многополярном мире, должен верить и в Санта-Клауса".
Другой пользователь - с ником Dasistdername - отразил в своем комментарии чисто потребительское отношение к вопросу прекращения транзита газа из РФ через Украину: "Если Украина перестанет пропускать газ в Европу, то она не должна получить от Европы ни цента. Покупателям надо выступить против моралистов. Когда я хожу в единственный супермаркет и покупаю продукты дешево, я не смотрю, ругается ли хозяин с соседом или чем еще он занимается. Я хочу получить товар. А не быть хорошим другом".
При этом Matthias H. предал остракизму практику введения санкций в целом: "С самого начала было ясно, что санкции будут неэффективными. Исторически сложилось так, что с санкциями это обычно так. В случае с Россией, подавляющее большинство государств и очень явное большинство населения мира даже не участвуют в этой ерунде!"