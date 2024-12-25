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Европа помогла России. Reuters сетует на близорукость европейских стратегов - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Европа помогла России. Reuters сетует на близорукость европейских стратегов
Европа помогла России. Reuters сетует на близорукость европейских стратегов - 25.12.2024, ПРАЙМ
Европа помогла России. Reuters сетует на близорукость европейских стратегов
Из-за санкций Евросоюза сжиженный углеводородный газ (СУГ) на внутреннем рынке Российской Федерации подешевел в два раза, передает информагентство Reuters,... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T21:37+0300
2024-12-25T22:35+0300
экономика
санкции против рф
газ
цены
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Из-за санкций Евросоюза сжиженный углеводородный газ (СУГ) на внутреннем рынке Российской Федерации подешевел в два раза, передает информагентство Reuters, ссылаясь на свое исследование."Внутренние цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России в декабре снизились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем из-за притока топлива", - констатирует агентство.При этом с статье подчеркивается, что указанный приток топлива произошел в связи с тем, что санкции, введенные Евросоюзом, ограничили экспорт СУГ из России.Действие заключенного в 2019 году контракта на транзит российского природного газа в страны Евросоюза через Украину заканчивается 31 декабря. При этом украинские власти заявили, что отказываются от продления этого контракта. В 2023 году "Газпром" поставил по маршруту через Украину порядка 15 млрд куб. м, что составляет 4,5% от общего потребления в странах Евросоюза.
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санкции против рф, газ, цены
Экономика, санкции против РФ, Газ, цены
21:37 25.12.2024 (обновлено: 22:35 25.12.2024)
 
Европа помогла России. Reuters сетует на близорукость европейских стратегов

Reuters: из-за санкций ЕС цена на углеводородный газ в России снизилась вдвое

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Из-за санкций Евросоюза сжиженный углеводородный газ (СУГ) на внутреннем рынке Российской Федерации подешевел в два раза, передает информагентство Reuters, ссылаясь на свое исследование.
"Внутренние цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России в декабре снизились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем из-за притока топлива", - констатирует агентство.
При этом с статье подчеркивается, что указанный приток топлива произошел в связи с тем, что санкции, введенные Евросоюзом, ограничили экспорт СУГ из России.
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Действие заключенного в 2019 году контракта на транзит российского природного газа в страны Евросоюза через Украину заканчивается 31 декабря. При этом украинские власти заявили, что отказываются от продления этого контракта. В 2023 году "Газпром" поставил по маршруту через Украину порядка 15 млрд куб. м, что составляет 4,5% от общего потребления в странах Евросоюза.
 
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