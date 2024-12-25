https://1prime.ru/20241225/sberbank--853844264.html
Сбербанк утвердил две программы субординированных облигаций
Сбербанк утвердил две программы субординированных облигаций - 25.12.2024, ПРАЙМ
Сбербанк утвердил две программы субординированных облигаций
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил две программы субординированных облигаций серий СУББ и СУБС совокупным объемом 500 миллиардов рублей, свидетельствуют... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T09:12+0300
2024-12-25T09:12+0300
2024-12-25T09:12+0300
россия
сбербанк
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка утвердил две программы субординированных облигаций серий СУББ и СУБС совокупным объемом 500 миллиардов рублей, свидетельствуют материалы кредитной организации. Максимальный объем каждой программы облигаций составляет 250 миллиардов рублей. Сами программы бессрочные. При этом в рамках первой программы могут быть размещены облигации без срока погашения, в рамках второй максимальный срок погашения составляет 25 лет.
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россия, сбербанк
Сбербанк утвердил две программы субординированных облигаций
Сбербанк утвердил две программы субординированных облигаций на 500 млрд рублей
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка утвердил две программы субординированных облигаций серий СУББ и СУБС совокупным объемом 500 миллиардов рублей, свидетельствуют материалы кредитной организации.
Максимальный объем каждой программы облигаций составляет 250 миллиардов рублей.
Сами программы бессрочные. При этом в рамках первой программы могут быть размещены облигации без срока погашения, в рамках второй максимальный срок погашения составляет 25 лет.
В отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге прогремел взрыв