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В Сбербанке подсчитали вложения клиентов в золото с начала 2024 года
В Сбербанке подсчитали вложения клиентов в золото с начала 2024 года - 25.12.2024, ПРАЙМ
В Сбербанке подсчитали вложения клиентов в золото с начала 2024 года
Клинты Сбербанка с начала года вложили в золото 78,4 миллиарда рублей, а объем вложений в серебро составил 5,4 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T15:41+0300
2024-12-25T15:41+0300
2024-12-25T15:41+0300
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сбербанк
золото
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Клинты Сбербанка с начала года вложили в золото 78,4 миллиарда рублей, а объем вложений в серебро составил 5,4 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация. "С начала года клиенты "Сбера" вложили 78,4 миллиарда рублей в золото, а объем вложений в серебро составил 5,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего за этот год клиенты Сбербанка купили 77,4 тонны драгоценных металлов. Из них 15% пришлось на слитки, а остальное - на металлические счета. В 2024 году клиенты банка с января по ноябрь открыли 600 тысяч новых металлических счетов, что в 2,6 раза больше, чем за 2023 год. "Металлические счета не страхуются в системе страхования вкладов, поэтому ключевой критерий выбора – надежность банка. В "Сбере" данный инструмент вложений уже выбрали более 2 миллионов клиентов, которые отслеживают цены и совершают сделки в мобильном приложении Сбербанк Онлайн", - рассказал директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.
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россия, сбербанк, золото
В Сбербанке подсчитали вложения клиентов в золото с начала 2024 года
Клиенты Сбербанка с начала года вложили в золото 78,4 миллиарда рублей
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Клинты Сбербанка с начала года вложили в золото 78,4 миллиарда рублей, а объем вложений в серебро составил 5,4 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация.
"С начала года клиенты "Сбера" вложили 78,4 миллиарда рублей в золото, а объем вложений в серебро составил 5,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за этот год клиенты Сбербанка купили 77,4 тонны драгоценных металлов. Из них 15% пришлось на слитки, а остальное - на металлические счета. В 2024 году клиенты банка с января по ноябрь открыли 600 тысяч новых металлических счетов, что в 2,6 раза больше, чем за 2023 год.
"Металлические счета не страхуются в системе страхования вкладов, поэтому ключевой критерий выбора – надежность банка. В "Сбере" данный инструмент вложений уже выбрали более 2 миллионов клиентов, которые отслеживают цены и совершают сделки в мобильном приложении Сбербанк Онлайн", - рассказал директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.
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