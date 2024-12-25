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Вице-президент ВТБ рассказала, как лучше хранить сбережения

Вице-президент ВТБ рассказала, как лучше хранить сбережения - 25.12.2024, ПРАЙМ

Вице-президент ВТБ рассказала, как лучше хранить сбережения

Сберегательный рынок России ожидает рекордный рост в 2024 году, превышая кредитование, рассказала в беседе с издание "РБК Инвестиции" вице-президент ВТБ Оксана... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T15:44+0300

2024-12-25T15:44+0300

2024-12-25T15:44+0300

экономика

россия

втб

сбережения

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Сберегательный рынок России ожидает рекордный рост в 2024 году, превышая кредитование, рассказала в беседе с издание "РБК Инвестиции" вице-президент ВТБ Оксана Семененко."Ставки по вкладам достигли своего пика. Полной статистики за год пока нет, но и из цифр на данный момент очевидно, что в этом году впервые рынок сбережений растет быстрее кредитования. Мы прогнозируем, что до конца 2024 года он вырастет еще, вплоть до ₽56,4 трлн, то есть более чем на 25% год к году", - отметила собеседница издания.По словам Семененко, накопительные инструменты с привязкой к ключевой ставке являются надежным способом заработать деньги без потери ликвидности. Однако не всегда оправдано постоянное перекладывание средств между депозитами. Рекомендуется сбалансированное распределение активов, включая облигации с плавающим купоном и фонды денежного рынка.Золото также остается популярным выбором, обеспечивая возможность заработать на ослаблении рубля. В целом, россиянам рекомендуется обратить внимание на продукты с привязкой к ключевым ставкам и рассматривать золото и облигации в качестве дополнения к депозитам для максимизации доходности и защиты сбережений, заключили в издании.

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россия, втб, сбережения