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Шахта 7 Ноября-Новая в Кузбассе досрочно выполнила годовой план проходки

Шахта 7 Ноября-Новая в Кузбассе досрочно выполнила годовой план проходки - 25.12.2024, ПРАЙМ

Шахта 7 Ноября-Новая в Кузбассе досрочно выполнила годовой план проходки

Шахта 7 Ноября-Новая в Кузбассе досрочно выполнила годовой план проходки, сообщает пресс-служба "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК). | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T06:34+0300

2024-12-25T06:34+0300

2024-12-25T06:34+0300

экономика

кузбасс

владимир васильев

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КЕМЕРОВО, 25 дек - ПРАЙМ. Шахта 7 Ноября-Новая в Кузбассе досрочно выполнила годовой план проходки, сообщает пресс-служба "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК). "Шахта 7 Ноября-Новая, входящая в состав Шахтоуправления имени А.Д. Рубана, досрочно выполнила годовую программу по проведению горных выработок. По итогам 2024 года горняки подготовили более 5 километров очистного фронта", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольший вклад в общий результат внесли коллективы Владимира Васильева - 1 927 километров, Дмитрия Котика - 1 830 километров и Ивана Пономарева - 1 568 километров. "В общем годовая программа по проведению горных выработок завершена с результатом 5 315 километров. Подготовительные бригады задействованы в подготовке пласта "Сычевский-1". Его вынимаемая мощность составляет 4,7 метра", - уточнили в компании. Также бригады Васильева и Котика подготавливают лаву 26-10 с запасами 4 миллиона 870 тысяч тонн угля. Коллектив Ивана Пономарева готовит лаву 26-7 с запасами 4 070 тысяч тонн.

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кузбасс, владимир васильев