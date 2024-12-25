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Шахта 7 Ноября-Новая в Кузбассе досрочно выполнила годовой план проходки
Шахта 7 Ноября-Новая в Кузбассе досрочно выполнила годовой план проходки - 25.12.2024, ПРАЙМ
Шахта 7 Ноября-Новая в Кузбассе досрочно выполнила годовой план проходки
Шахта 7 Ноября-Новая в Кузбассе досрочно выполнила годовой план проходки, сообщает пресс-служба "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК). | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T06:34+0300
2024-12-25T06:34+0300
2024-12-25T06:34+0300
экономика
кузбасс
владимир васильев
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КЕМЕРОВО, 25 дек - ПРАЙМ. Шахта 7 Ноября-Новая в Кузбассе досрочно выполнила годовой план проходки, сообщает пресс-служба "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК).
"Шахта 7 Ноября-Новая, входящая в состав Шахтоуправления имени А.Д. Рубана, досрочно выполнила годовую программу по проведению горных выработок. По итогам 2024 года горняки подготовили более 5 километров очистного фронта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольший вклад в общий результат внесли коллективы Владимира Васильева - 1 927 километров, Дмитрия Котика - 1 830 километров и Ивана Пономарева - 1 568 километров.
"В общем годовая программа по проведению горных выработок завершена с результатом 5 315 километров. Подготовительные бригады задействованы в подготовке пласта "Сычевский-1". Его вынимаемая мощность составляет 4,7 метра", - уточнили в компании.
Также бригады Васильева и Котика подготавливают лаву 26-10 с запасами 4 миллиона 870 тысяч тонн угля. Коллектив Ивана Пономарева готовит лаву 26-7 с запасами 4 070 тысяч тонн.
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кузбасс, владимир васильев
Экономика, КУЗБАСС, Владимир Васильев
Шахта 7 Ноября-Новая в Кузбассе досрочно выполнила годовой план проходки
Шахта 7 Ноября-Новая в Кузбассе досрочно выполнила годовой план проходки
КЕМЕРОВО, 25 дек - ПРАЙМ. Шахта 7 Ноября-Новая в Кузбассе досрочно выполнила годовой план проходки, сообщает пресс-служба "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК).
"Шахта 7 Ноября-Новая, входящая в состав Шахтоуправления имени А.Д. Рубана, досрочно выполнила годовую программу по проведению горных выработок. По итогам 2024 года горняки подготовили более 5 километров очистного фронта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольший вклад в общий результат внесли коллективы Владимира Васильева - 1 927 километров, Дмитрия Котика - 1 830 километров и Ивана Пономарева - 1 568 километров.
"В общем годовая программа по проведению горных выработок завершена с результатом 5 315 километров. Подготовительные бригады задействованы в подготовке пласта "Сычевский-1". Его вынимаемая мощность составляет 4,7 метра", - уточнили в компании.
Также бригады Васильева и Котика подготавливают лаву 26-10 с запасами 4 миллиона 870 тысяч тонн угля. Коллектив Ивана Пономарева готовит лаву 26-7 с запасами 4 070 тысяч тонн.