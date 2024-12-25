https://1prime.ru/20241225/shtraf-853840733.html

Штраф за превышение скорости с 2025 года вырастет до 750 рублей

Штраф за превышение скорости с 2025 года вырастет до 750 рублей - 25.12.2024, ПРАЙМ

Штраф за превышение скорости с 2025 года вырастет до 750 рублей

Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч с 1 января 2025 года увеличится с 500 рублей до 750, а за вождение в нетрезвом виде - с 30 до 45 тысяч рублей,... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T03:01+0300

2024-12-25T03:01+0300

2024-12-25T03:01+0300

общество

бизнес

москва

госдума

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853840733.jpg?1735084860

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч с 1 января 2025 года увеличится с 500 рублей до 750, а за вождение в нетрезвом виде - с 30 до 45 тысяч рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. Госдума на пленарном заседании 12 декабря приняла во втором и третьем чтении законопроект о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года. Совет Федерации на заседании 20 декабря одобрил этот закон. "Многие размеры штрафов не менялись годами, теряя свою актуальность на фоне инфляции и роста доходов. Например, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч ранее составлял 500 рублей. С нового года он увеличится до 750 рублей", - заявил Адамс. По мнению юриста, увеличение штрафов стало шагом, направленным на модернизацию устаревшей системы наказаний, и демонстрирует стремление государства усилить их превентивный эффект. "Особое внимание уделено вождению в нетрезвом виде. Штраф за это нарушение увеличивается с 30 до 45 тысяч рублей. Аналогичный штраф грозит и за отказ от медицинского освидетельствования, что, по сути, приравнивается к признанию вины", - добавил Адамс. Юрист объяснил, что подобное ужесточение продиктовано высокой вероятностью возникновения аварий из-за пьяных водителей и стремлением государства усилить уровень общественного порицания такого поведения. "Изменения коснулись и порядка оплаты штрафов. Теперь вместо 50% от суммы в течение 20 дней нарушителям придется заплатить 75%. Однако льготный период увеличен до 30 дней, что уравновешивает новые условия и дает водителям больше времени для выполнения обязательств", - отметил юрист. Как уточнил Адамс, есть несколько целей этих мер. Во-первых, это снижение аварийных ситуаций на дорогах, так как более строгие штрафы могут заставить водителей ехать осторожнее. Во-вторых, это усиление дисциплины и перераспределение доходов. Юрист отметил, что теперь 75% штрафов будут оставаться в региональных бюджетах, что поможет улучшить инфраструктуру и повысить безопасность на дорогах. Тем не менее Адамс предупредил, что радикальное увеличение штрафов - не панацея от нарушений ПДД. Он подчеркнул, что систематические нарушители могут дальше игнорировать правила, оплачивая штрафы как часть "цены" за управление автомобилем. Немаловажную роль играет и общественное восприятие ужесточения штрафов, которое многие водители могут воспринять как попытку государства "обогатить" бюджет, а не как заботу о безопасности. По словам юриста, эффективность увеличения зависит качественно организованного контроля и правоприменения, в том числе работы камер фиксации, инспекторов и возможности обжалования в суде. В то же время цель ужесточения заключается в защите жизни и здоровья граждан, а не в пополнении казны, заключил Адамс.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, москва, госдума, совет федерации