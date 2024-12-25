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Штраф за превышение скорости с 2025 года вырастет до 750 рублей - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Штраф за превышение скорости с 2025 года вырастет до 750 рублей
Штраф за превышение скорости с 2025 года вырастет до 750 рублей - 25.12.2024, ПРАЙМ
Штраф за превышение скорости с 2025 года вырастет до 750 рублей
Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч с 1 января 2025 года увеличится с 500 рублей до 750, а за вождение в нетрезвом виде - с 30 до 45 тысяч рублей,... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T03:01+0300
2024-12-25T03:01+0300
общество
бизнес
москва
госдума
совет федерации
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч с 1 января 2025 года увеличится с 500 рублей до 750, а за вождение в нетрезвом виде - с 30 до 45 тысяч рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. Госдума на пленарном заседании 12 декабря приняла во втором и третьем чтении законопроект о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года. Совет Федерации на заседании 20 декабря одобрил этот закон. "Многие размеры штрафов не менялись годами, теряя свою актуальность на фоне инфляции и роста доходов. Например, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч ранее составлял 500 рублей. С нового года он увеличится до 750 рублей", - заявил Адамс. По мнению юриста, увеличение штрафов стало шагом, направленным на модернизацию устаревшей системы наказаний, и демонстрирует стремление государства усилить их превентивный эффект. "Особое внимание уделено вождению в нетрезвом виде. Штраф за это нарушение увеличивается с 30 до 45 тысяч рублей. Аналогичный штраф грозит и за отказ от медицинского освидетельствования, что, по сути, приравнивается к признанию вины", - добавил Адамс. Юрист объяснил, что подобное ужесточение продиктовано высокой вероятностью возникновения аварий из-за пьяных водителей и стремлением государства усилить уровень общественного порицания такого поведения. "Изменения коснулись и порядка оплаты штрафов. Теперь вместо 50% от суммы в течение 20 дней нарушителям придется заплатить 75%. Однако льготный период увеличен до 30 дней, что уравновешивает новые условия и дает водителям больше времени для выполнения обязательств", - отметил юрист. Как уточнил Адамс, есть несколько целей этих мер. Во-первых, это снижение аварийных ситуаций на дорогах, так как более строгие штрафы могут заставить водителей ехать осторожнее. Во-вторых, это усиление дисциплины и перераспределение доходов. Юрист отметил, что теперь 75% штрафов будут оставаться в региональных бюджетах, что поможет улучшить инфраструктуру и повысить безопасность на дорогах. Тем не менее Адамс предупредил, что радикальное увеличение штрафов - не панацея от нарушений ПДД. Он подчеркнул, что систематические нарушители могут дальше игнорировать правила, оплачивая штрафы как часть "цены" за управление автомобилем. Немаловажную роль играет и общественное восприятие ужесточения штрафов, которое многие водители могут воспринять как попытку государства "обогатить" бюджет, а не как заботу о безопасности. По словам юриста, эффективность увеличения зависит качественно организованного контроля и правоприменения, в том числе работы камер фиксации, инспекторов и возможности обжалования в суде. В то же время цель ужесточения заключается в защите жизни и здоровья граждан, а не в пополнении казны, заключил Адамс.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , бизнес, москва, госдума, совет федерации
Общество , Бизнес, МОСКВА, Госдума, Совет Федерации
03:01 25.12.2024
 
Штраф за превышение скорости с 2025 года вырастет до 750 рублей

Юрист Адамс: штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч с 2025 года вырастет до 750 рублей

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч с 1 января 2025 года увеличится с 500 рублей до 750, а за вождение в нетрезвом виде - с 30 до 45 тысяч рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
Госдума на пленарном заседании 12 декабря приняла во втором и третьем чтении законопроект о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года. Совет Федерации на заседании 20 декабря одобрил этот закон.
"Многие размеры штрафов не менялись годами, теряя свою актуальность на фоне инфляции и роста доходов. Например, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч ранее составлял 500 рублей. С нового года он увеличится до 750 рублей", - заявил Адамс.
По мнению юриста, увеличение штрафов стало шагом, направленным на модернизацию устаревшей системы наказаний, и демонстрирует стремление государства усилить их превентивный эффект. "Особое внимание уделено вождению в нетрезвом виде. Штраф за это нарушение увеличивается с 30 до 45 тысяч рублей. Аналогичный штраф грозит и за отказ от медицинского освидетельствования, что, по сути, приравнивается к признанию вины", - добавил Адамс.
Юрист объяснил, что подобное ужесточение продиктовано высокой вероятностью возникновения аварий из-за пьяных водителей и стремлением государства усилить уровень общественного порицания такого поведения.
"Изменения коснулись и порядка оплаты штрафов. Теперь вместо 50% от суммы в течение 20 дней нарушителям придется заплатить 75%. Однако льготный период увеличен до 30 дней, что уравновешивает новые условия и дает водителям больше времени для выполнения обязательств", - отметил юрист.
Как уточнил Адамс, есть несколько целей этих мер. Во-первых, это снижение аварийных ситуаций на дорогах, так как более строгие штрафы могут заставить водителей ехать осторожнее. Во-вторых, это усиление дисциплины и перераспределение доходов. Юрист отметил, что теперь 75% штрафов будут оставаться в региональных бюджетах, что поможет улучшить инфраструктуру и повысить безопасность на дорогах.
Тем не менее Адамс предупредил, что радикальное увеличение штрафов - не панацея от нарушений ПДД. Он подчеркнул, что систематические нарушители могут дальше игнорировать правила, оплачивая штрафы как часть "цены" за управление автомобилем. Немаловажную роль играет и общественное восприятие ужесточения штрафов, которое многие водители могут воспринять как попытку государства "обогатить" бюджет, а не как заботу о безопасности.
По словам юриста, эффективность увеличения зависит качественно организованного контроля и правоприменения, в том числе работы камер фиксации, инспекторов и возможности обжалования в суде. В то же время цель ужесточения заключается в защите жизни и здоровья граждан, а не в пополнении казны, заключил Адамс.
 
ОбществоБизнесМОСКВАГосдумаСовет Федерации
 
 
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