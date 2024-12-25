https://1prime.ru/20241225/siluanov--853844884.html
Силуанов рассказал о планах продажи долей крупных госкомпаний России
Силуанов рассказал о планах продажи долей крупных госкомпаний России - 25.12.2024, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о планах продажи долей крупных госкомпаний России
Власти России пока не планируют продавать доли крупных госкомпаний, хотя не исключено, что в 2025 году сами компании это предложат, заявил министр финансов... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T09:43+0300
2024-12-25T09:43+0300
2024-12-25T09:43+0300
россия
госкомпании
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/63/842506314_0:32:3022:1732_1920x0_80_0_0_8d4f022e67891b98289495f9eb44e93b.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Власти России пока не планируют продавать доли крупных госкомпаний, хотя не исключено, что в 2025 году сами компании это предложат, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "В наших конкретных планах этого нет, но не исключено, что в ходе следующего года часть государственных компаний могут сами предложить такие решения", - приводит слова Силуанова Telegram-канал "Вести". Он отметил, что кабмин и ЦБ сейчас стараются ограничивать кредитную активность бизнеса, в том числе с государственным участием. "Деньги дорогие, а инвестиционные программы нужно реализовывать. Поэтому для того, чтобы найти ресурс, можно выйти на IPO и привлечь акционерный капитал", - отметил он.
https://1prime.ru/20241220/siluanov-853758729.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/63/842506314_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_c9d8776a53b0abd0e686e243e3f5677a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госкомпании, антон силуанов
РОССИЯ, госкомпании, Антон Силуанов
Силуанов рассказал о планах продажи долей крупных госкомпаний России
Силуанов: планов продажи долей крупных госкомпаний России пока нет
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Власти России пока не планируют продавать доли крупных госкомпаний, хотя не исключено, что в 2025 году сами компании это предложат, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"В наших конкретных планах этого нет, но не исключено, что в ходе следующего года часть государственных компаний могут сами предложить такие решения", - приводит слова Силуанова Telegram-канал "Вести".
Он отметил, что кабмин и ЦБ сейчас стараются ограничивать кредитную активность бизнеса, в том числе с государственным участием.
"Деньги дорогие, а инвестиционные программы нужно реализовывать. Поэтому для того, чтобы найти ресурс, можно выйти на IPO и привлечь акционерный капитал", - отметил он.
Дефицит бюджета РФ по итогам года составит 1,7% ВВП, заявил Силуанов