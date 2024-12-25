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Силуанов рассказал о планах продажи долей крупных госкомпаний России

Силуанов рассказал о планах продажи долей крупных госкомпаний России - 25.12.2024, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о планах продажи долей крупных госкомпаний России

Власти России пока не планируют продавать доли крупных госкомпаний, хотя не исключено, что в 2025 году сами компании это предложат, заявил министр финансов... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T09:43+0300

2024-12-25T09:43+0300

2024-12-25T09:43+0300

россия

госкомпании

антон силуанов

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Власти России пока не планируют продавать доли крупных госкомпаний, хотя не исключено, что в 2025 году сами компании это предложат, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "В наших конкретных планах этого нет, но не исключено, что в ходе следующего года часть государственных компаний могут сами предложить такие решения", - приводит слова Силуанова Telegram-канал "Вести". Он отметил, что кабмин и ЦБ сейчас стараются ограничивать кредитную активность бизнеса, в том числе с государственным участием. "Деньги дорогие, а инвестиционные программы нужно реализовывать. Поэтому для того, чтобы найти ресурс, можно выйти на IPO и привлечь акционерный капитал", - отметил он.

https://1prime.ru/20241220/siluanov-853758729.html

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россия, госкомпании, антон силуанов