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Кабмин утвердит Генсхему энергообъектов до 2042 года
Кабмин утвердит Генсхему энергообъектов до 2042 года - 25.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин утвердит Генсхему энергообъектов до 2042 года
Проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года находится в правительстве РФ, она будет принята в ближайшее время, сообщил... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T12:35+0300
2024-12-25T12:35+0300
2024-12-25T12:35+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года находится в правительстве РФ, она будет принята в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "На сегодняшний день документ подготовлен. Он находится в правительстве Российской Федерации. Я думаю, что в ближайшее время он будет принят", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". В октябре Системный оператор Единой энергосистемы РФ после завершения общественных обсуждений опубликовал обновленную версию проекта Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года в России. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики - основополагающий документ новой централизованной системы планирования перспективного развития отрасли, введенной в прошлом году. Базовая задача документа - предотвращение прогнозируемого на долгосрочный период дефицита электроэнергии и формирование рациональной основной структуры мощностей энергосистемы страны. Согласно утвержденным срокам реализации, Генсхему до 2042 года правительство должно было утвердить до 1 декабря.
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россия, правительство
Энергетика, РОССИЯ, правительство
Кабмин утвердит Генсхему энергообъектов до 2042 года
Новак: кабмин утвердит Генсхему энергообъектов до 2042 года
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года находится в правительстве РФ, она будет принята в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"На сегодняшний день документ подготовлен. Он находится в правительстве Российской Федерации. Я думаю, что в ближайшее время он будет принят", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
В октябре Системный оператор Единой энергосистемы РФ после завершения общественных обсуждений опубликовал обновленную версию проекта Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года в России.
Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики - основополагающий документ новой централизованной системы планирования перспективного развития отрасли, введенной в прошлом году. Базовая задача документа - предотвращение прогнозируемого на долгосрочный период дефицита электроэнергии и формирование рациональной основной структуры мощностей энергосистемы страны. Согласно утвержденным срокам реализации, Генсхему до 2042 года правительство должно было утвердить до 1 декабря.
Энергопотребление в России растет рекордными темпами, заявил Новак