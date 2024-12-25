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Кабмин утвердит Генсхему энергообъектов до 2042 года - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Кабмин утвердит Генсхему энергообъектов до 2042 года
Кабмин утвердит Генсхему энергообъектов до 2042 года - 25.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин утвердит Генсхему энергообъектов до 2042 года
Проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года находится в правительстве РФ, она будет принята в ближайшее время, сообщил... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T12:35+0300
2024-12-25T12:35+0300
энергетика
россия
правительство
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года находится в правительстве РФ, она будет принята в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "На сегодняшний день документ подготовлен. Он находится в правительстве Российской Федерации. Я думаю, что в ближайшее время он будет принят", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". В октябре Системный оператор Единой энергосистемы РФ после завершения общественных обсуждений опубликовал обновленную версию проекта Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года в России. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики - основополагающий документ новой централизованной системы планирования перспективного развития отрасли, введенной в прошлом году. Базовая задача документа - предотвращение прогнозируемого на долгосрочный период дефицита электроэнергии и формирование рациональной основной структуры мощностей энергосистемы страны. Согласно утвержденным срокам реализации, Генсхему до 2042 года правительство должно было утвердить до 1 декабря.
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россия, правительство
Энергетика, РОССИЯ, правительство
12:35 25.12.2024
 
Кабмин утвердит Генсхему энергообъектов до 2042 года

Новак: кабмин утвердит Генсхему энергообъектов до 2042 года

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года находится в правительстве РФ, она будет принята в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"На сегодняшний день документ подготовлен. Он находится в правительстве Российской Федерации. Я думаю, что в ближайшее время он будет принят", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
В октябре Системный оператор Единой энергосистемы РФ после завершения общественных обсуждений опубликовал обновленную версию проекта Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года в России.
Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики - основополагающий документ новой централизованной системы планирования перспективного развития отрасли, введенной в прошлом году. Базовая задача документа - предотвращение прогнозируемого на долгосрочный период дефицита электроэнергии и формирование рациональной основной структуры мощностей энергосистемы страны. Согласно утвержденным срокам реализации, Генсхему до 2042 года правительство должно было утвердить до 1 декабря.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
Энергопотребление в России растет рекордными темпами, заявил Новак
12:11
 
ЭнергетикаРОССИЯправительство
 
 
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