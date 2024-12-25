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Турецкие СМИ обвинили пилотов Superjet в умышленной аварии

Турецкие СМИ обвинили пилотов Superjet в умышленной аварии - 25.12.2024, ПРАЙМ

Турецкие СМИ обвинили пилотов Superjet в умышленной аварии

Турецкий телеканал Oda TV утверждает, что не менее шести пассажиров самолета Superjet российской авиакомпании "Азимут", после посадки которого в аэропорту... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T01:54+0300

2024-12-25T01:54+0300

2024-12-25T01:54+0300

бизнес

промышленность

анталья

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ространснадзор

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СТАМБУЛ, 25 дек - ПРАЙМ. Турецкий телеканал Oda TV утверждает, что не менее шести пассажиров самолета Superjet российской авиакомпании "Азимут", после посадки которого в аэропорту Антальи начался пожар, подали иск против пилотов, обвиняя тех в умышленной аварии якобы с целью получить компенсацию от страховой компании. Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве. При этом в авиакомпании заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра. Позднее в авиакомпании "Азимут" и четырех аэропортах в связи с возгоранием фюзеляжа после посадки самолета прошли внеплановые проверки. В авиаотрасли сообщали РИА Новости, что специалисты внепланово проверили летную годность самолетов авиакомпании "Азимут", сертификацию и соответствие воздушных судов критериям безопасности после ЧП в Анталье. Представитель авиакомпании, в свою очередь, заявил РИА Новости, что "Азимут" проходит пять-шесть проверок в год. Позднее сама авиакомпания сообщила, что получила пять предписаний по итогам проверки Ространснадзора, они будут устранены до 28 февраля 2025 года, а в ходе проверки был проинспектирован значительный объем документов, изучена деятельность всех департаментов авиакомпании, включая организацию летной работы, технического обслуживания воздушных судов и системы управления безопасностью полетов. Теперь же канал Oda TV утверждает, что данному лайнеру якобы за полтора месяца до аварии в Анталье "угрожал пожар", а после этого во время посадки самолет потерпел крушение, но продолжил полеты. Когда именно и где самолет попал в данные ситуации, канал не уточняет. "Шестеро проживающих в Анталье российских пассажиров лайнера "Азимута" подали иск против капитана воздушного судна и второго пилота, обвинив их в мошенничестве с целью получения компенсации от страховой компании и попытке умышленного убийства через намеренно устроенный пожар", - сообщает канал. По его данным, пассажиры якобы выяснили, что срок действия страхового полиса данного самолета якобы истекал через "семь-восемь дней" и не был продлен на момент аварии, что "Азимут" якобы переживает финансовые трудности, а самолет был приобретен компанией за 10 миллионов евро - "треть стоимости". Адвокат истцов Джандаш Гюрол обратился в турецкий суд с требованием предоставить все документы, касающиеся страховки самолета, а также данные черного ящика, отчеты о техническом обслуживании лайнера и безопасности на борту. Истцы ссылаются на статью 101 закона о гражданской авиации Турции, гласящую о том, что капитан воздушного судна несет первоочередную ответственность за управление воздушным судном таким образом, чтобы обеспечить безопасность жизни и имущества, и имеет право принимать необходимые меры в чрезвычайных ситуациях. Пассажиры требуют широкомасштабного расследования инцидента и наказания подозреваемых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, анталья, турция, азимут, ространснадзор