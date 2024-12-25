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Россия поставит на экспорт 33 миллиона тонн СПГ, заявил Новак

Россия поставит на экспорт 33 миллиона тонн СПГ, заявил Новак - 25.12.2024, ПРАЙМ

Россия поставит на экспорт 33 миллиона тонн СПГ, заявил Новак

Россия в 2024 году поставит на экспорт 33 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T11:14+0300

2024-12-25T11:14+0300

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энергетика

россия

газ

александр новак

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия в 2024 году поставит на экспорт 33 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."В этом году мы ожидаем, что общий объем поставок сжиженного природного газа составит около 33 миллионов тонн. Это достаточно большой объем уже", - приводит слова Новака Telegram-канал "Вести".

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россия, газ, александр новак