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Россия поставит на экспорт 33 миллиона тонн СПГ, заявил Новак - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Россия поставит на экспорт 33 миллиона тонн СПГ, заявил Новак
Россия поставит на экспорт 33 миллиона тонн СПГ, заявил Новак - 25.12.2024, ПРАЙМ
Россия поставит на экспорт 33 миллиона тонн СПГ, заявил Новак
Россия в 2024 году поставит на экспорт 33 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T11:14+0300
2024-12-25T11:17+0300
энергетика
россия
газ
александр новак
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия в 2024 году поставит на экспорт 33 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."В этом году мы ожидаем, что общий объем поставок сжиженного природного газа составит около 33 миллионов тонн. Это достаточно большой объем уже", - приводит слова Новака Telegram-канал "Вести".
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россия, газ, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Газ, Александр Новак
11:14 25.12.2024 (обновлено: 11:17 25.12.2024)
 
Россия поставит на экспорт 33 миллиона тонн СПГ, заявил Новак

Новак: Россия в 2024 году поставит на экспорт 33 миллиона тонн СПГ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия в 2024 году поставит на экспорт 33 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"В этом году мы ожидаем, что общий объем поставок сжиженного природного газа составит около 33 миллионов тонн. Это достаточно большой объем уже", - приводит слова Новака Telegram-канал "Вести".
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Путин заявил о планах по наращиванию доли России на мировом рынке СПГ
19 декабря, 16:51
 
ЭнергетикаРОССИЯГазАлександр Новак
 
 
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