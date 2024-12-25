https://1prime.ru/20241225/spg-853848186.html
Россия поставит на экспорт 33 миллиона тонн СПГ, заявил Новак
Россия поставит на экспорт 33 миллиона тонн СПГ, заявил Новак - 25.12.2024, ПРАЙМ
Россия поставит на экспорт 33 миллиона тонн СПГ, заявил Новак
Россия в 2024 году поставит на экспорт 33 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T11:14+0300
2024-12-25T11:14+0300
2024-12-25T11:17+0300
энергетика
россия
газ
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/83928/11/839281152_0:63:3029:1767_1920x0_80_0_0_b3785a0637867cfc3edf1ba6a39d1153.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия в 2024 году поставит на экспорт 33 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."В этом году мы ожидаем, что общий объем поставок сжиженного природного газа составит около 33 миллионов тонн. Это достаточно большой объем уже", - приводит слова Новака Telegram-канал "Вести".
https://1prime.ru/20241219/spg-853715454.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83928/11/839281152_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_2d29acd3b69b9c0e2dcd80d5ce2e4c66.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газ, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Газ, Александр Новак
Россия поставит на экспорт 33 миллиона тонн СПГ, заявил Новак
Новак: Россия в 2024 году поставит на экспорт 33 миллиона тонн СПГ