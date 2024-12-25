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AZAL опубликовала список пассажиров самолета, разбившегося в Актау - 25.12.2024, ПРАЙМ
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AZAL опубликовала список пассажиров самолета, разбившегося в Актау
AZAL опубликовала список пассажиров самолета, разбившегося в Актау - 25.12.2024, ПРАЙМ
AZAL опубликовала список пассажиров самолета, разбившегося в Актау
Компания "Азербайджанские авиалинии" опубликовала список пассажиров, находившихся на борту разбившегося самолета в казахстанском Актау. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T12:22+0300
2024-12-25T12:59+0300
происшествия
казахстан
азербайджан
самолет
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Компания "Азербайджанские авиалинии" опубликовала список пассажиров, находившихся на борту разбившегося самолета в казахстанском Актау.Всего на борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. По предварительным данным, в результате крушения самолета выжили 28 человек. Известно, что среди пассажиров было 16 граждан Российской Федерации.Родственник одного из пассажиров, которому удалось спастись, сообщил, что видел своего племянника живым на видео с места трагедии.Самолет компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение из-за столкновения судна со стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" выполняла рейс из Баку в Грозный.
https://1prime.ru/20241225/samolet-853848893.html
казахстан
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казахстан, азербайджан, самолет
Происшествия, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, самолет
12:22 25.12.2024 (обновлено: 12:59 25.12.2024)
 
AZAL опубликовала список пассажиров самолета, разбившегося в Актау

AZAL опубликовала список 62 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау

© Пресс-служба администрации Мангистауской области | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау
© Пресс-служба администрации Мангистауской области
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Компания "Азербайджанские авиалинии" опубликовала список пассажиров, находившихся на борту разбившегося самолета в казахстанском Актау.
Всего на борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. По предварительным данным, в результате крушения самолета выжили 28 человек. Известно, что среди пассажиров было 16 граждан Российской Федерации.
Родственник одного из пассажиров, которому удалось спастись, сообщил, что видел своего племянника живым на видео с места трагедии.
Самолет компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение из-за столкновения судна со стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" выполняла рейс из Баку в Грозный.
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ПроисшествияКАЗАХСТАНАЗЕРБАЙДЖАНсамолет
 
 
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