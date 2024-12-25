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AZAL опубликовала список пассажиров самолета, разбившегося в Актау

AZAL опубликовала список пассажиров самолета, разбившегося в Актау - 25.12.2024, ПРАЙМ

AZAL опубликовала список пассажиров самолета, разбившегося в Актау

Компания "Азербайджанские авиалинии" опубликовала список пассажиров, находившихся на борту разбившегося самолета в казахстанском Актау. | 25.12.2024, ПРАЙМ

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происшествия

казахстан

азербайджан

самолет

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Компания "Азербайджанские авиалинии" опубликовала список пассажиров, находившихся на борту разбившегося самолета в казахстанском Актау.Всего на борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. По предварительным данным, в результате крушения самолета выжили 28 человек. Известно, что среди пассажиров было 16 граждан Российской Федерации.Родственник одного из пассажиров, которому удалось спастись, сообщил, что видел своего племянника живым на видео с места трагедии.Самолет компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение из-за столкновения судна со стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" выполняла рейс из Баку в Грозный.

https://1prime.ru/20241225/samolet-853848893.html

казахстан

азербайджан

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казахстан, азербайджан, самолет