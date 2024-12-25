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В США прокомментировали идею завладения Канадой и Гренландией

В США прокомментировали идею завладения Канадой и Гренландией - 25.12.2024, ПРАЙМ

В США прокомментировали идею завладения Канадой и Гренландией

Контроль Соединенных Штатов над Канадой и Гренландией было бы полезно Вашингтону, так как это дало бы доступ к ресурсам и морским путям в арктическом регионе... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T08:39+0300

2024-12-25T08:39+0300

2024-12-25T08:40+0300

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китай

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канада

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Контроль Соединенных Штатов над Канадой и Гренландией было бы полезно Вашингтону, так как это дало бы доступ к ресурсам и морским путям в арктическом регионе. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал американский журналист Джексон Хинкл. Ранее вновь избранный президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для страны завладение Гренландией, комментируя назначение нового американского посла в Дании, экс-посла в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Трамп также предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав США как 51-го штата, утверждая, что это могло бы значительно снизить расходы канадцев. В шутливой форме он назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по поводу возможного введения тарифов на канадские товары после его вступления в должность. В ответ канадское правительство заявило о своей решимости защищать интересы страны в свете таких комментариев. В беседе с РИА Новости Хинкл отметил, что идея передачи Гренландии и Канады под контроль США пользуется поддержкой среди сторонников мирных отношений с Россией. "Почему они этого хотят? Они хотят доступа к большим ресурсам и хотят лучше контролировать северные морские пути, как это делает Россия. Я думаю, что это прекрасная идея", - поделился он, добавив, что многим сторонникам неоконсервативной политики эта идея не по душе. Хинкл также отметил, что на протяжении многих лет выступает за вхождение Канады в состав США. Однако он упомянул, что хотел бы, чтобы это произошло не через сдерживание и эскалацию с Россией и Китаем в многополярном мире.

https://1prime.ru/20241203/tramp-853269861.html

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россия, китай, сша, канада, гренландия