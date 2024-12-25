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В бюджете США не нашлось денег на центр по борьбе с "дезинформацией" - 25.12.2024, ПРАЙМ
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В бюджете США не нашлось денег на центр по борьбе с "дезинформацией"
В бюджете США не нашлось денег на центр по борьбе с "дезинформацией" - 25.12.2024, ПРАЙМ
В бюджете США не нашлось денег на центр по борьбе с "дезинформацией"
Американский центр глобального взаимодействия в борьбе с дезинформацией (Global Engagement Center) прекратил свою работу, сообщается на сайте подразделения,... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T14:36+0300
2024-12-25T14:36+0300
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сша
дезинформация
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Американский центр глобального взаимодействия в борьбе с дезинформацией (Global Engagement Center) прекратил свою работу, сообщается на сайте подразделения, входящего в структуру госдепартамента США. Работа центра велась с 2016 года. Госдепартамент США регулярно бездоказательно обвиняет другие страны, в том числе РФ, в распространении дезинформации. На фоне этих заявлений принимаются санкции против СМИ. Россия не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. "Центр глобального взаимодействия закрылся 23 декабря 2024 года", - говорится на странице центра на сайте госдепартамента. Портал Сyberscoop со ссылкой на представителя госдепа уточняет, что закрытие произошло в связи с прекращением финансирования ведомства, годовой бюджет которого насчитывал 61 миллион долларов США при штате около 120 человек. Сyberscoop также напоминает, что работа центра подвергалась критике со стороны конгрессменов-республиканцев и американского предпринимателя Илона Маска, который еще в 2023 году обвинил центр в манипуляции СМИ. В РФ работу Вашингтона по борьбе якобы с дезинформацией связывали со стремлением подавлять альтернативные источники информации. По данным постпредства РФ при ООН, суть информационной атаки на Россию, с одной стороны, заключается в бескомпромиссном навязывании мировому сообществу исключительно однобокой, прозападной, интерпретации событий в мире, а с другой, – в тоталитарном подавлении любых источников информации, альтернативной неолиберальному мейнстриму.
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сша, дезинформация
Экономика, США, Дезинформация
14:36 25.12.2024
 
В бюджете США не нашлось денег на центр по борьбе с "дезинформацией"

Центр глобального взаимодействия США в борьбе с дезинформацией прекратил работу

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа, США
Нью-Йоркская фондовая биржа, США - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Американский центр глобального взаимодействия в борьбе с дезинформацией (Global Engagement Center) прекратил свою работу, сообщается на сайте подразделения, входящего в структуру госдепартамента США.
Работа центра велась с 2016 года. Госдепартамент США регулярно бездоказательно обвиняет другие страны, в том числе РФ, в распространении дезинформации. На фоне этих заявлений принимаются санкции против СМИ. Россия не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными.
"Центр глобального взаимодействия закрылся 23 декабря 2024 года", - говорится на странице центра на сайте госдепартамента.
Портал Сyberscoop со ссылкой на представителя госдепа уточняет, что закрытие произошло в связи с прекращением финансирования ведомства, годовой бюджет которого насчитывал 61 миллион долларов США при штате около 120 человек.
Сyberscoop также напоминает, что работа центра подвергалась критике со стороны конгрессменов-республиканцев и американского предпринимателя Илона Маска, который еще в 2023 году обвинил центр в манипуляции СМИ.
В РФ работу Вашингтона по борьбе якобы с дезинформацией связывали со стремлением подавлять альтернативные источники информации. По данным постпредства РФ при ООН, суть информационной атаки на Россию, с одной стороны, заключается в бескомпромиссном навязывании мировому сообществу исключительно однобокой, прозападной, интерпретации событий в мире, а с другой, – в тоталитарном подавлении любых источников информации, альтернативной неолиберальному мейнстриму.
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