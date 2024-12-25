Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Они победили. Что будет с ключевой ставкой в феврале - 25.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241225/stavka-853831549.html
Они победили. Что будет с ключевой ставкой в феврале
Они победили. Что будет с ключевой ставкой в феврале - 25.12.2024, ПРАЙМ
Они победили. Что будет с ключевой ставкой в феврале
Неожиданная пауза по ключевой ставке вызвана как макроэкономическими факторами, так и беспрецедентным давлением сторонников смягчения, представителей реального... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T02:02+0300
2024-12-25T02:02+0300
ставка банка россии
финансы
банки
рэу им. г.в.плеханова
https://cdnn.1prime.ru/img/83895/00/838950000_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b07813e79ecaa30ceb66dbe492097485.jpg
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Неожиданная пауза по ключевой ставке вызвана как макроэкономическими факторами, так и беспрецедентным давлением сторонников смягчения, представителей реального сектора. Банк России оценит ситуацию и в случае позитивных сигналов по инфляции может пойти на смягчение уже в феврале, рассказал агентству "Прайм" Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. ПлехановаПо его мнению, данную победу можно считать локальной и условной – промышленники требуют еще более существенного снижения ставки, обосновывая это необходимостью дальнейшего развития экономики. Без дешевых кредитов это вряд ли возможно."Однако объективности ради стоит отметить, что реальный сектор зависит не только от стоимости заемных средств. Есть немало других проблем – нехватка кадров, проблемы с логистикой машин и оборудования, а самое главное – затруднения с международными расчетами", - рассуждает финансист.По его словам, упомянутые проблемы также толкают вверх инфляцию и должны быть решены ради достижения экономического роста России в долгосрочной перспективе.При этом не исключен вариант, что нынешняя ставка в 21 процент так и останется максимальной. До февраля Банк России оценит ситуацию в экономике, динамику инфляции и кредитной активности. Если кредитование замедлится, а инфляция развернется по направлению к цели, регулятор может пойти на смягчение денежно-кредитной политики.Однако на фоне высоких инфляционных ожиданий и геополитических рисков, а также вероятности новых антироссийских санкций ключевая ставка может быть заморожена на текущем уровне как минимум до конца первого квартала, заключил Гордиенко.
https://1prime.ru/20241224/tsb-853817660.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83895/00/838950000_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_07649601aaaabed3bcb04e000bfbbc97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ставка банка россии, финансы, банки, рэу им. г.в.плеханова
ставка Банка России, Финансы, Банки, РЭУ им. Г.В.Плеханова
02:02 25.12.2024
 
Они победили. Что будет с ключевой ставкой в феврале

Финансист Гордиенко: Центробанк может начать смягчение ключевой ставки в феврале

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Неожиданная пауза по ключевой ставке вызвана как макроэкономическими факторами, так и беспрецедентным давлением сторонников смягчения, представителей реального сектора. Банк России оценит ситуацию и в случае позитивных сигналов по инфляции может пойти на смягчение уже в феврале, рассказал агентству "Прайм" Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова
По его мнению, данную победу можно считать локальной и условной – промышленники требуют еще более существенного снижения ставки, обосновывая это необходимостью дальнейшего развития экономики. Без дешевых кредитов это вряд ли возможно.
"Однако объективности ради стоит отметить, что реальный сектор зависит не только от стоимости заемных средств. Есть немало других проблем – нехватка кадров, проблемы с логистикой машин и оборудования, а самое главное – затруднения с международными расчетами", - рассуждает финансист.
По его словам, упомянутые проблемы также толкают вверх инфляцию и должны быть решены ради достижения экономического роста России в долгосрочной перспективе.
При этом не исключен вариант, что нынешняя ставка в 21 процент так и останется максимальной. До февраля Банк России оценит ситуацию в экономике, динамику инфляции и кредитной активности. Если кредитование замедлится, а инфляция развернется по направлению к цели, регулятор может пойти на смягчение денежно-кредитной политики.
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
Снижение ключевой ставки опасно, заявил ЦБ
Вчера, 06:28
Однако на фоне высоких инфляционных ожиданий и геополитических рисков, а также вероятности новых антироссийских санкций ключевая ставка может быть заморожена на текущем уровне как минимум до конца первого квартала, заключил Гордиенко.
 
ставка Банка РоссииФинансыБанкиРЭУ им. Г.В.Плеханова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала