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Они победили. Что будет с ключевой ставкой в феврале

Они победили. Что будет с ключевой ставкой в феврале - 25.12.2024, ПРАЙМ

Они победили. Что будет с ключевой ставкой в феврале

Неожиданная пауза по ключевой ставке вызвана как макроэкономическими факторами, так и беспрецедентным давлением сторонников смягчения, представителей реального... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T02:02+0300

2024-12-25T02:02+0300

2024-12-25T02:02+0300

ставка банка россии

финансы

банки

рэу им. г.в.плеханова

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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Неожиданная пауза по ключевой ставке вызвана как макроэкономическими факторами, так и беспрецедентным давлением сторонников смягчения, представителей реального сектора. Банк России оценит ситуацию и в случае позитивных сигналов по инфляции может пойти на смягчение уже в феврале, рассказал агентству "Прайм" Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. ПлехановаПо его мнению, данную победу можно считать локальной и условной – промышленники требуют еще более существенного снижения ставки, обосновывая это необходимостью дальнейшего развития экономики. Без дешевых кредитов это вряд ли возможно."Однако объективности ради стоит отметить, что реальный сектор зависит не только от стоимости заемных средств. Есть немало других проблем – нехватка кадров, проблемы с логистикой машин и оборудования, а самое главное – затруднения с международными расчетами", - рассуждает финансист.По его словам, упомянутые проблемы также толкают вверх инфляцию и должны быть решены ради достижения экономического роста России в долгосрочной перспективе.При этом не исключен вариант, что нынешняя ставка в 21 процент так и останется максимальной. До февраля Банк России оценит ситуацию в экономике, динамику инфляции и кредитной активности. Если кредитование замедлится, а инфляция развернется по направлению к цели, регулятор может пойти на смягчение денежно-кредитной политики.Однако на фоне высоких инфляционных ожиданий и геополитических рисков, а также вероятности новых антироссийских санкций ключевая ставка может быть заморожена на текущем уровне как минимум до конца первого квартала, заключил Гордиенко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка банка россии, финансы, банки, рэу им. г.в.плеханова