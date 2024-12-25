Регулятор понемногу смиряется с инфляцией

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. На столе у регулятора было три сценария: сохранение текущего уровня ставки и подъем до 22% или 23%. Ключевым аргументом для сохранения статус-кво стало замедление кредитования, которое сигнализирует о том, что жесткость денежно-кредитных условий все-таки становится достаточной. Сдерживающий эффект оказывает не только ключевая ставка, но и ужесточение макропруденциальной политики, нормализация банковского регулирования и повышение требований к заемщикам. По оценке ЦБ, тенденция к замедлению кредитования продолжится и в 2025 году, что потенциально поспособствует снижению инфляции. Сигнал регулятора хотя и остался "ястребиным" по форме, но заметно смягчился по содержанию в сравнении с октябрем. Если ранее ЦБ "допускал возможность" дополнительного повышения ключевой ставки, то теперь подчеркивается, что на следующих заседаниях будет "оцениваться целесообразность" ужесточения ДКП. Таким образом, вполне вероятно, что ставка достигла пика, а ее дальнейшая траектория будет зависеть от динамики экономики. В декабре инфляционные ожидания населения выросли до 13,9% с 13,4% в октябре — ноябре. Увеличилась и оценка наблюдаемой инфляции — до 15,9% с 15,3% (максимум с января). Ценовые ожидания предприятий также обновили локальные максимумы, составив 28,4% против 26% в ноябре. Причиной роста, помимо инерционного характера, вероятно, стало падение курса рубля и продолжающийся рост издержек на заработные платы, логистику и внешние платежи. "Заякорить" инфляционные ожидания ЦБ пока не удалось, но регулятор, судя по всему, стал более толерантным к этой проблеме. Автор - Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. На столе у регулятора было три сценария: сохранение текущего уровня ставки и подъем до 22% или 23%. Ключевым аргументом для сохранения статус-кво стало замедление кредитования, которое сигнализирует о том, что жесткость денежно-кредитных условий все-таки становится достаточной.
Сдерживающий эффект оказывает не только ключевая ставка, но и ужесточение макропруденциальной политики, нормализация банковского регулирования и повышение требований к заемщикам.
По оценке ЦБ, тенденция к замедлению кредитования продолжится и в 2025 году, что потенциально поспособствует снижению инфляции.
Сигнал регулятора хотя и остался "ястребиным" по форме, но заметно смягчился по содержанию в сравнении с октябрем. Если ранее ЦБ "допускал возможность" дополнительного повышения ключевой ставки, то теперь подчеркивается, что на следующих заседаниях будет "оцениваться целесообразность" ужесточения ДКП.
Таким образом, вполне вероятно, что ставка достигла пика, а ее дальнейшая траектория будет зависеть от динамики экономики. В декабре инфляционные ожидания населения выросли до 13,9% с 13,4% в октябре — ноябре. Увеличилась и оценка наблюдаемой инфляции — до 15,9% с 15,3% (максимум с января). Ценовые ожидания предприятий также обновили локальные максимумы, составив 28,4% против 26% в ноябре.
Причиной роста, помимо инерционного характера, вероятно, стало падение курса рубля и продолжающийся рост издержек на заработные платы, логистику и внешние платежи. "Заякорить" инфляционные ожидания ЦБ пока не удалось, но регулятор, судя по всему, стал более толерантным к этой проблеме.
Автор - Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"
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