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Страховщики предложили расширить тарифы по ОСАГО

Страховщики предложили расширить тарифы по ОСАГО - 25.12.2024, ПРАЙМ

Страховщики предложили расширить тарифы по ОСАГО

Страховщики РФ предлагают расширить тарифы по ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса, заявил глава Всероссийского союза страховщиков и... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T01:15+0300

2024-12-25T01:15+0300

2024-12-25T01:15+0300

бизнес

москва

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евгений уфимцев

всероссийский союз страховщиков

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Страховщики РФ предлагают расширить тарифы по ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса, заявил глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в интервью "Известиям". "К концу года мы подошли к максимальному использованию нынешнего коридора по ОСАГО. Для аварийных водителей уже не хватает действующих порогов. Мы хотим продолжения реформы по индивидуализации тарифов, иначе цена будет расти не только для рискованных автовладельцев, но и для всех остальных", - отметил он в беседе с изданием. "Я считаю, что уже шесть лет рынок проходит проверку на зрелость, работают ли границы коридора. Мне кажется, нужно полностью отпустить цену ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса. Рынок созрел, и госорганы достаточно могут его контролировать. Поэтому злоупотреблений появиться не должно. К тому же работает перестраховочный пул, куда страховщики могут передавать договоры, для которых не хватает тарифа (в этом случае расходы делятся на всех участников рынка соразмерно их доле)", - сказал глава страховых союзов. Он напомнил, что в целом стоимость деталей за 2024 год в среднем выросла на 9%, и это, по его мнению, с определенным лагом повлияет и на стоимость полиса. То есть в следующем году цена ОСАГО увеличится на 9% - примерно на ту же величину. Либо нужно расширять границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховщики смогли повысить стоимость только для аварийных водителей.

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