Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страховщики предложили расширить тарифы по ОСАГО - 25.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241225/strahovschiki-853840201.html
Страховщики предложили расширить тарифы по ОСАГО
Страховщики предложили расширить тарифы по ОСАГО - 25.12.2024, ПРАЙМ
Страховщики предложили расширить тарифы по ОСАГО
Страховщики РФ предлагают расширить тарифы по ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса, заявил глава Всероссийского союза страховщиков и... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T01:15+0300
2024-12-25T01:15+0300
бизнес
москва
рф
евгений уфимцев
всероссийский союз страховщиков
российский союз автостраховщиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853840201.jpg?1735078545
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Страховщики РФ предлагают расширить тарифы по ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса, заявил глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в интервью "Известиям". "К концу года мы подошли к максимальному использованию нынешнего коридора по ОСАГО. Для аварийных водителей уже не хватает действующих порогов. Мы хотим продолжения реформы по индивидуализации тарифов, иначе цена будет расти не только для рискованных автовладельцев, но и для всех остальных", - отметил он в беседе с изданием. "Я считаю, что уже шесть лет рынок проходит проверку на зрелость, работают ли границы коридора. Мне кажется, нужно полностью отпустить цену ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса. Рынок созрел, и госорганы достаточно могут его контролировать. Поэтому злоупотреблений появиться не должно. К тому же работает перестраховочный пул, куда страховщики могут передавать договоры, для которых не хватает тарифа (в этом случае расходы делятся на всех участников рынка соразмерно их доле)", - сказал глава страховых союзов. Он напомнил, что в целом стоимость деталей за 2024 год в среднем выросла на 9%, и это, по его мнению, с определенным лагом повлияет и на стоимость полиса. То есть в следующем году цена ОСАГО увеличится на 9% - примерно на ту же величину. Либо нужно расширять границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховщики смогли повысить стоимость только для аварийных водителей.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, рф, евгений уфимцев, всероссийский союз страховщиков, российский союз автостраховщиков
Бизнес, МОСКВА, РФ, Евгений Уфимцев, Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков
01:15 25.12.2024
 
Страховщики предложили расширить тарифы по ОСАГО

Глава Всероссийского союза автостраховщиков Уфимцев предложил расширить тарифы по ОСАГО

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Страховщики РФ предлагают расширить тарифы по ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса, заявил глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в интервью "Известиям".
"К концу года мы подошли к максимальному использованию нынешнего коридора по ОСАГО. Для аварийных водителей уже не хватает действующих порогов. Мы хотим продолжения реформы по индивидуализации тарифов, иначе цена будет расти не только для рискованных автовладельцев, но и для всех остальных", - отметил он в беседе с изданием.
"Я считаю, что уже шесть лет рынок проходит проверку на зрелость, работают ли границы коридора. Мне кажется, нужно полностью отпустить цену ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса. Рынок созрел, и госорганы достаточно могут его контролировать. Поэтому злоупотреблений появиться не должно. К тому же работает перестраховочный пул, куда страховщики могут передавать договоры, для которых не хватает тарифа (в этом случае расходы делятся на всех участников рынка соразмерно их доле)", - сказал глава страховых союзов.
Он напомнил, что в целом стоимость деталей за 2024 год в среднем выросла на 9%, и это, по его мнению, с определенным лагом повлияет и на стоимость полиса. То есть в следующем году цена ОСАГО увеличится на 9% - примерно на ту же величину. Либо нужно расширять границы тарифного коридора по ОСАГО, чтобы страховщики смогли повысить стоимость только для аварийных водителей.
 
БизнесМОСКВАРФЕвгений УфимцевВсероссийский союз страховщиковРоссийский союз автостраховщиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала