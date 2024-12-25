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Суд прекратил дело о банкротстве "Академии спорта Кости Цзю"

Суд прекратил дело о банкротстве "Академии спорта Кости Цзю" - 25.12.2024, ПРАЙМ

Суд прекратил дело о банкротстве "Академии спорта Кости Цзю"

Арбитражный суд Москвы утверждением мирового соглашения "Академии спорта Кости Цзю" с единственным кредитором прекратил дело о банкротстве этой выпускающей... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T04:52+0300

2024-12-25T04:52+0300

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утверждением мирового соглашения "Академии спорта Кости Цзю" с единственным кредитором прекратил дело о банкротстве этой выпускающей продукты питания и, в частности, безалкогольные напитки компании, тянувшееся четыре с лишним года, следует из опубликованного определения суда. Дело о банкротстве ООО "Академия спорта Кости Цзю" было возбуждено в октябре 2020 года по заявлению государственного "МСП Банка". Суд оставил заявление без рассмотрения, поскольку должник полностью погасил задолженность. Сумма долга в материалах суда не приводилась. Впоследствии суд проверил еще несколько заявлений кредиторов, но оснований для введения процедуры банкротства так и не обнаружил. Последним в череде этих заявлений о банкротстве 19 декабря было рассмотрено требование АО "Первое долговое агентство". С этим кредитором должник заключил мировое соглашение, по условиям которого обязался погасить возникший из кредитного договора 2018 года долг в размере около 4 миллионов рублей, включая около 3 миллионов основного долга, в течение двух лет. В связи с мирным урегулированием суд прекратил производство по делу о банкротстве. На сайте ООО "Академия спорта Кости Цзю" отмечалось, что компания основана четырехкратным и абсолютным чемпионом мира по боксу Костей Цзю и предпринимательницей Викторией Квинт. Она разрабатывает и выпускает детские витаминизированные напитки, энергетики, а также замороженные полуфабрикаты и конфеты. По данным ЕГРЮЛ, Цзю принадлежит 25% компании, столько же - у Натальи Хомушовой, еще 50% - у гендиректора, гражданки ФРГ Квинт. Цзю - единственный в России абсолютный чемпион мира среди профессионалов. Боксер владел титулами WBA, WBC и IBF в первом полусреднем весе. Всего на профессиональном ринге Цзю одержал 25 побед при двух поражениях. Свой заключительный бой он провел в июне 2005 года, проиграв британцу Рикки Хаттону. В 2011 году Цзю был включен в Международный зал боксерской славы и по сей день остается единственным россиянином, удостоенным этой чести.

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