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Суд вернется к иску "Газпрома" к Europol Gaz и Orlen на 1 миллиард долларов - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Суд вернется к иску "Газпрома" к Europol Gaz и Orlen на 1 миллиард долларов
Суд вернется к иску "Газпрома" к Europol Gaz и Orlen на 1 миллиард долларов - 25.12.2024, ПРАЙМ
Суд вернется к иску "Газпрома" к Europol Gaz и Orlen на 1 миллиард долларов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду отложил на 13 августа рассмотрение иска ПАО "Газпром" о... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T10:40+0300
2024-12-25T10:40+0300
россия
суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду отложил на 13 августа рассмотрение иска ПАО "Газпром" о взыскании 1 миллиарда долларов с компании Europol Gaz (оператор польского участка газопровода "Ямал – Европа"), а также концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 13.08.2025 10:00", – сообщается в карточке дела. Причины переноса слушаний пока не уточняются. Ответчиками по делу выступают Europol Gaz, Orlen, а также Ernst &amp; Young Global Limited и Ernst &amp; Young sp. z o.o. Corporate Finance Sp.k. Иск "Газпрома" принят к производству в марте 2024 года. В марте арбитражный суд в Петербурге привлек Генпрокуратуру к участию в деле в связи с "беспринципными мерами" Польши в отношении активов российского газового концерна, которые нарушают интересы РФ. Согласно соответствующему определению суда, в обоснование заявления ГП РФ указала, что спор инициирован "в связи с поведением польских компаний и властей, в результате которого неправомерно изъяты инвестиции Российской Федерации в российско-польское предприятие". Это предприятие учреждено по соглашению от 25 августа 1993 года между правительством РФ и правительством Польши о создании системы газопроводов для транзита российского газа через ее территорию, а также его поставок в Польшу. Польский концерн Orlen сообщил в октябре прошлого года, что власти передают ему всю польскую часть газопровода "Ямал - Европа" в управление вместе с "замороженной" долей "Газпрома". Доля "Газпрома" в 48% в Europol Gaz S.A. – газотранспортном совместном предприятии, операторе польского участка газопровода – таким образом переходит на баланс самой Europol Gaz S.A., а эта вся компания - под контроль Orlen. Еще в апреле 2022 года власти Польши внесли "Газпром" в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ власти РФ ввели ограничительные меры против Europol Gaz S.A, "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу – Европе". Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли "Газпрома" в Europol Gaz S.A.
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россия, суд, газпром
РОССИЯ, суд, Газпром
10:40 25.12.2024
 
Суд вернется к иску "Газпрома" к Europol Gaz и Orlen на 1 миллиард долларов

Суд в августе вернется к иску "Газпрома" к Europol Gaz и Orlen на $1 миллиард

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду отложил на 13 августа рассмотрение иска ПАО "Газпром" о взыскании 1 миллиарда долларов с компании Europol Gaz (оператор польского участка газопровода "Ямал – Европа"), а также концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young, следует из материалов дела.
"Информация о принятом судебном акте – об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 13.08.2025 10:00", – сообщается в карточке дела.
Причины переноса слушаний пока не уточняются. Ответчиками по делу выступают Europol Gaz, Orlen, а также Ernst & Young Global Limited и Ernst & Young sp. z o.o. Corporate Finance Sp.k. Иск "Газпрома" принят к производству в марте 2024 года.
В марте арбитражный суд в Петербурге привлек Генпрокуратуру к участию в деле в связи с "беспринципными мерами" Польши в отношении активов российского газового концерна, которые нарушают интересы РФ. Согласно соответствующему определению суда, в обоснование заявления ГП РФ указала, что спор инициирован "в связи с поведением польских компаний и властей, в результате которого неправомерно изъяты инвестиции Российской Федерации в российско-польское предприятие". Это предприятие учреждено по соглашению от 25 августа 1993 года между правительством РФ и правительством Польши о создании системы газопроводов для транзита российского газа через ее территорию, а также его поставок в Польшу.
Польский концерн Orlen сообщил в октябре прошлого года, что власти передают ему всю польскую часть газопровода "Ямал - Европа" в управление вместе с "замороженной" долей "Газпрома". Доля "Газпрома" в 48% в Europol Gaz S.A. – газотранспортном совместном предприятии, операторе польского участка газопровода – таким образом переходит на баланс самой Europol Gaz S.A., а эта вся компания - под контроль Orlen.
Еще в апреле 2022 года власти Польши внесли "Газпром" в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ власти РФ ввели ограничительные меры против Europol Gaz S.A, "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу – Европе". Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли "Газпрома" в Europol Gaz S.A.
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