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"Оборонлогистика": на борту судна "Урса Майор" был совершен теракт - 25.12.2024, ПРАЙМ
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"Оборонлогистика": на борту судна "Урса Майор" был совершен теракт
"Оборонлогистика": на борту судна "Урса Майор" был совершен теракт - 25.12.2024, ПРАЙМ
"Оборонлогистика": на борту судна "Урса Майор" был совершен теракт
Российское судно "Урса Майор" затонуло в Средиземном море в результате целенаправленной террористической атаки, полагает владелец судна, группа компаний... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T17:49+0300
2024-12-25T18:05+0300
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российское судно "Урса Майор" затонуло в Средиземном море в результате целенаправленной террористической атаки, полагает владелец судна, группа компаний "Оборонлогистика". Российское грузовое судно "Урса Майор" потерпело крушение в Средиземном море 23 декабря между Испанией и Алжиром. Экипаж смог покинуть борт на спасательной шлюпке, 14 человек спасли и доставили в порт Картахена, двое пропали без вести. По данным сервиса MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января. А 23 декабря на него была совершена целенаправленная террористическая атака, полагают в "Оборонлогистике". "По показаниям членов экипажа, в этот день в 13.50 по московскому времени произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения", - заявила РИА Новости пресс-служба "Оборонлогистики". Там также заявили, что никакого перегруза, о котором писали некоторые СМИ, на борту судна не было. Вес находившегося там груза составлял 806 тонн, в то время как "Урса Майор" - один из крупнейших в России сухогрузов с максимальной грузоподъемностью 9,5 тысяч тонн.Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз затонул после взрыва в машинном отделении. По итогам ЧП СК РФ завел уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекших смерть двух и более человек.
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москва, владивосток, санкт-петербург, теракт
МОСКВА, Владивосток, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, теракт
17:49 25.12.2024 (обновлено: 18:05 25.12.2024)
 
"Оборонлогистика": на борту судна "Урса Майор" был совершен теракт

"Оборонлогистика": судно "Урса Майор" затонуло в результате теракта

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкРабота порта в Балтийске
Работа порта в Балтийске - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российское судно "Урса Майор" затонуло в Средиземном море в результате целенаправленной террористической атаки, полагает владелец судна, группа компаний "Оборонлогистика".
Российское грузовое судно "Урса Майор" потерпело крушение в Средиземном море 23 декабря между Испанией и Алжиром. Экипаж смог покинуть борт на спасательной шлюпке, 14 человек спасли и доставили в порт Картахена, двое пропали без вести.
По данным сервиса MarineTraffic, судно под флагом России вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад и должно было прийти в порт Владивостока 22 января. А 23 декабря на него была совершена целенаправленная террористическая атака, полагают в "Оборонлогистике".
"По показаниям членов экипажа, в этот день в 13.50 по московскому времени произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения", - заявила РИА Новости пресс-служба "Оборонлогистики".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
МИД России подтвердил крушение сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море
Вчера, 10:10
Там также заявили, что никакого перегруза, о котором писали некоторые СМИ, на борту судна не было. Вес находившегося там груза составлял 806 тонн, в то время как "Урса Майор" - один из крупнейших в России сухогрузов с максимальной грузоподъемностью 9,5 тысяч тонн.
Ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщил, что сухогруз затонул после взрыва в машинном отделении. По итогам ЧП СК РФ завел уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекших смерть двух и более человек.
 
МОСКВАВладивостокСАНКТ-ПЕТЕРБУРГтеракт
 
 
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