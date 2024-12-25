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Новак спрогнозировал введение запретов на экспорт топлива из РФ в будущем
Новак спрогнозировал введение запретов на экспорт топлива из РФ в будущем - 25.12.2024, ПРАЙМ
Новак спрогнозировал введение запретов на экспорт топлива из РФ в будущем
Такие нерыночные инструменты, как запреты на экспорт топлива из России, в будущем будут применяться реже, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T11:19+0300
2024-12-25T11:19+0300
2024-12-25T11:19+0300
энергетика
россия
топливо
александр новак
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Такие нерыночные инструменты, как запреты на экспорт топлива из России, в будущем будут применяться реже, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Я уверен, что мы меньше будем применять такие инструменты, как запреты или открытие вывоза на экспорт. Все-таки это достаточно нерыночный инструмент. Мы при достаточном производстве бензина будем пользоваться рыночными инструментами", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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россия, топливо, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, топливо, Александр Новак
Новак спрогнозировал введение запретов на экспорт топлива из РФ в будущем
Новак: в будущем в России реже будут применяться запреты на экспорт топлива
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Такие нерыночные инструменты, как запреты на экспорт топлива из России, в будущем будут применяться реже, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Я уверен, что мы меньше будем применять такие инструменты, как запреты или открытие вывоза на экспорт. Все-таки это достаточно нерыночный инструмент. Мы при достаточном производстве бензина будем пользоваться рыночными инструментами", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Кабмин снял запрет на экспорт бензина для производителей топлива