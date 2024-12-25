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Алиев после катастрофы под Актау объявил 26 декабря траур в Азербайджане - 25.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241225/traur-853858658.html
Алиев после катастрофы под Актау объявил 26 декабря траур в Азербайджане
Алиев после катастрофы под Актау объявил 26 декабря траур в Азербайджане - 25.12.2024, ПРАЙМ
Алиев после катастрофы под Актау объявил 26 декабря траур в Азербайджане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил день траура 26 декабря в связи с авиакатастрофой, произошедшей в Актау. Президент страны подписал соответствующий... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T14:45+0300
2024-12-25T14:45+0300
происшествия
азербайджан
казахстан
самолет
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил день траура 26 декабря в связи с авиакатастрофой, произошедшей в Актау. Президент страны подписал соответствующий указ."Согласно распоряжению президента Азербайджана, 26 декабря в республике объявлено трауром", - сказано в сообщении.Самолет, следовавший рейсом Баку-Грозный авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" разбился после столкновения с птицами. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В настоящее время известно о 32 выживших.
https://1prime.ru/20241225/aktau-853856823.html
азербайджан
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азербайджан, казахстан, самолет
Происшествия, АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, самолет
14:45 25.12.2024
 
Алиев после катастрофы под Актау объявил 26 декабря траур в Азербайджане

Алиев после авиакатастрофы под Актау объявил 26 декабря траур в Азербайджане

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил день траура 26 декабря в связи с авиакатастрофой, произошедшей в Актау. Президент страны подписал соответствующий указ.
"Согласно распоряжению президента Азербайджана, 26 декабря в республике объявлено трауром", - сказано в сообщении.
Самолет, следовавший рейсом Баку-Грозный авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" разбился после столкновения с птицами. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В настоящее время известно о 32 выживших.
Крушение самолета в Актау - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
При крушении самолета в Актау пострадали десять россиян
13:56
 
ПроисшествияАЗЕРБАЙДЖАНКАЗАХСТАНсамолет
 
 
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