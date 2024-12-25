https://1prime.ru/20241225/traur-853858658.html

Алиев после катастрофы под Актау объявил 26 декабря траур в Азербайджане

Алиев после катастрофы под Актау объявил 26 декабря траур в Азербайджане - 25.12.2024, ПРАЙМ

Алиев после катастрофы под Актау объявил 26 декабря траур в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил день траура 26 декабря в связи с авиакатастрофой, произошедшей в Актау. Президент страны подписал соответствующий... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T14:45+0300

2024-12-25T14:45+0300

2024-12-25T14:45+0300

происшествия

азербайджан

казахстан

самолет

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил день траура 26 декабря в связи с авиакатастрофой, произошедшей в Актау. Президент страны подписал соответствующий указ."Согласно распоряжению президента Азербайджана, 26 декабря в республике объявлено трауром", - сказано в сообщении.Самолет, следовавший рейсом Баку-Грозный авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" разбился после столкновения с птицами. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В настоящее время известно о 32 выживших.

https://1prime.ru/20241225/aktau-853856823.html

азербайджан

казахстан

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азербайджан, казахстан, самолет