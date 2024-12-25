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Росстат сообщил, как выросли цены на овощи и фрукты

Росстат сообщил, как выросли цены на овощи и фрукты - 25.12.2024, ПРАЙМ

Росстат сообщил, как выросли цены на овощи и фрукты

Огурцы подорожали в РФ на неделе с 17 по 23 декабря на 8,3%, однако рост цен замедлился с 10,1% неделей ранее, следует из материалов Росстата. | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T19:13+0300

2024-12-25T19:13+0300

2024-12-25T19:13+0300

экономика

росстат

плодоовощная продукция

цены

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Огурцы подорожали в РФ на неделе с 17 по 23 декабря на 8,3%, однако рост цен замедлился с 10,1% неделей ранее, следует из материалов Росстата. По данным ведомства, с 17 по 23 декабря цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 2,6%. В частности, огурцы подорожали на 8,3%, помидоры - на 1,9%, капуста - на 1,7%, яблоки - на 1,5%, свекла - на 1,1%, бананы - на 1%, картофель - на 0,9%, лук репчатый - на 0,8% и морковь - на 0,7%. "За период с 17 по 23 декабря 2024 г. цены изменились: на яйца куриные +1,7%, рыбу мороженую +1,4%, мясо кур и консервы мясные для детского питания +1,0%, масло подсолнечное +0,9%, колбасы полукопченые и варено-копченые +0,8%, колбасы вареные, сосиски, сардельки +0,7%, свинину, масло сливочное, консервы овощные для детского питания, вермишель и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,6%, говядину, баранину, молоко, сметану и хлеб ржаной +0,5%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, консервы фруктово-ягодные для детского питания, сахар-песок, муку и хлеб пшеничные, макаронные изделия, пшено и печенье +0,4%", - отмечается в материалах Росстата. Также указывается, что творог, смеси сухие молочные для детского питания и чай черный подорожали на 0,3%, соль поваренная - на 0,2%, а маргарин, крупа гречневая, рис и водка - на 0,1%.

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росстат, плодоовощная продукция, цены