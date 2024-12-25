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ВС России нанесли массированный удар по объектам украинской энергетики
ВС России нанесли массированный удар по объектам украинской энергетики - 25.12.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли массированный удар по объектам украинской энергетики
Российские военные утром в среду нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу ее оборонной промышленности, | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T14:16+0300
2024-12-25T14:16+0300
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российские военные утром в среду нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу ее оборонной промышленности, сообщило Мминобороны. "Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.На всей территории Украины в среду действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах и повреждениях в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области. В Харьковской области более 500 тысяч абонентов остались без теплоснабжения. По данным пророссийского николаевского сопротивления, удары нанесены по ТЭЦ в Днепропетровской области, ТЭС в Бурштыне. В больницы Днепропетровска поступило много военных, в том числе, высокопоставленных, при этом медиков заставляют подписывать документы о неразглашении, сообщили в подполье.
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украина, россия, вс рф, днепропетровск
УКРАИНА, РОССИЯ, ВС РФ, Днепропетровск
ВС России нанесли массированный удар по объектам украинской энергетики
МО: ВС РФ ударили по важным объектам энергетики Украины, связанным с ВПК
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российские военные утром в среду нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу ее оборонной промышленности, сообщило Мминобороны.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
На всей территории Украины в среду действовала воздушная тревога. СМИ и местные власти сообщали о взрывах и повреждениях в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге, Ивано-Франковской области. В Харьковской области более 500 тысяч абонентов остались без теплоснабжения.
По данным пророссийского николаевского сопротивления, удары нанесены по ТЭЦ в Днепропетровской области, ТЭС в Бурштыне. В больницы Днепропетровска поступило много военных, в том числе, высокопоставленных, при этом медиков заставляют подписывать документы о неразглашении, сообщили в подполье.
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России по Украине