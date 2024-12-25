https://1prime.ru/20241225/ukraina-853844415.html

На Украине предупредили о последствиях непринятия страны в НАТО

На Украине предупредили о последствиях непринятия страны в НАТО - 25.12.2024, ПРАЙМ

На Украине предупредили о последствиях непринятия страны в НАТО

Если Украина не станет членом Североатлантического альянса, она может напасть на Россию в будущем. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Дмитрий | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T09:20+0300

2024-12-25T09:20+0300

2024-12-25T09:20+0300

россия

украина

дмитрий кулеба

нато

владимир путин

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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Если Украина не станет членом Североатлантического альянса, она может напасть на Россию в будущем. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Дмитрий Кулеба в беседе с изданием "Страна.ua".Так, глава украинского МИД отметил, что следующее поколение политиков на Украине будет полностью сосредоточено на восстановлении государства после конфликта. Однако, по его словам, поколение после них придет к власти под реваншистскими слоганами по отношению к России."Отвоевать территории, заставить Россию наконец-то заплатить… Когда мы поднимемся с колен экономически, вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрывать во внутренней политике", – сказал министр.Российский президент Владимир Путин выступал с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Кроме того, предусматривается отмена антироссийских санкций. В Киеве инициативу отвергли. Путин также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить.

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россия, украина, дмитрий кулеба, нато, владимир путин