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На Украине предупредили о последствиях непринятия страны в НАТО - 25.12.2024, ПРАЙМ
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На Украине предупредили о последствиях непринятия страны в НАТО
На Украине предупредили о последствиях непринятия страны в НАТО - 25.12.2024, ПРАЙМ
На Украине предупредили о последствиях непринятия страны в НАТО
Если Украина не станет членом Североатлантического альянса, она может напасть на Россию в будущем. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Дмитрий | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T09:20+0300
2024-12-25T09:20+0300
россия
украина
дмитрий кулеба
нато
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Если Украина не станет членом Североатлантического альянса, она может напасть на Россию в будущем. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Дмитрий Кулеба в беседе с изданием "Страна.ua".Так, глава украинского МИД отметил, что следующее поколение политиков на Украине будет полностью сосредоточено на восстановлении государства после конфликта. Однако, по его словам, поколение после них придет к власти под реваншистскими слоганами по отношению к России."Отвоевать территории, заставить Россию наконец-то заплатить… Когда мы поднимемся с колен экономически, вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрывать во внутренней политике", – сказал министр.Российский президент Владимир Путин выступал с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Кроме того, предусматривается отмена антироссийских санкций. В Киеве инициативу отвергли. Путин также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить.
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россия, украина, дмитрий кулеба, нато, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Кулеба, НАТО, Владимир Путин
09:20 25.12.2024
 
На Украине предупредили о последствиях непринятия страны в НАТО

Кулеба: Украина может напасть на РФ, если не станет членом НАТО

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Если Украина не станет членом Североатлантического альянса, она может напасть на Россию в будущем. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Дмитрий Кулеба в беседе с изданием "Страна.ua".
Так, глава украинского МИД отметил, что следующее поколение политиков на Украине будет полностью сосредоточено на восстановлении государства после конфликта. Однако, по его словам, поколение после них придет к власти под реваншистскими слоганами по отношению к России.
"Отвоевать территории, заставить Россию наконец-то заплатить… Когда мы поднимемся с колен экономически, вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрывать во внутренней политике", – сказал министр.

Российский президент Владимир Путин выступал с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Кроме того, предусматривается отмена антироссийских санкций. В Киеве инициативу отвергли. Путин также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить.
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