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Никто и никогда не посчитает, сколько денег получил Киев, заявила Захарова

Никто и никогда не посчитает, сколько денег получил Киев, заявила Захарова - 25.12.2024, ПРАЙМ

Никто и никогда не посчитает, сколько денег получил Киев, заявила Захарова

Запад никогда не сможет точно подсчитать объем финансовой и материально-технической помощи, оказанной Киеву, так как эта информация остается в тайне, заявила... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T10:05+0300

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украина

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мария захарова

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Запад никогда не сможет точно подсчитать объем финансовой и материально-технической помощи, оказанной Киеву, так как эта информация остается в тайне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Никто никогда не сможет посчитать, сколько было переведено Украине, сколько было переведено киевскому режиму, сколько вернулось на базы в те же самые евроатлантические банки или фонды, просто используя Украину как "отмывочную". Никто никогда не узнает, сколько из заявленной материально-технической помощи поступило на Украину, сколько поступило в другие точки, как бы пройдя через Украину, а что вообще не выходило со складов — никто никогда этого не поймет. Это действительно тайна, покрытая мраком", — отметила Захарова в эфире радио Sputnik. Она добавила, что, несмотря на то, что весь мир "в прямом эфире" наблюдает за конфликтом в Украине, точные суммы остаются неизвестными. В то же время Захарова подчеркнула, что если бы потраченные западными странами на Украину средства были вложены в развитие страны, она могла бы стать лидером в ряде областей.Россия считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, вовлекая страны НАТО в конфликт и представляя собой "игру с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. Он также отметил, что США и НАТО участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.

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россия, украина, запад, мария захарова